Кулеба: белорусская армия не хочет и не готова воевать в Украине

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“Что касается логики этого шага, то это провокация со стороны белорусских властей, попытка спровоцировать Украину, нагнетать антиукраинскую истерию в своем обществе. Но, кроме громких заявлений, которые звучат из Беларуси, на самом деле мы владеем другой информацией о том, что белорусская армия не хочет и не готова воевать”, - сказал Кулеба.

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Детали

По его словам, украинская сторона очень четко сообщила белорусской стороне, что “если их вооруженные силы войдут на территорию Украины, начнут здесь какие-то боевые действия, то будут нещадно уничтожаться так же, как уничтожается российская армия".

"Я думаю, последнее, что должно интересовать белорусов - чтобы их дети, братья, сыновья, мужья здесь гибли из - за каких-то абсурдных идей Путина и Лукашенко", - добавил министр.

Ранее

США и НАТО предупреждают, что беларусь может вскоре присоединиться к россии, чтобы воевать против Украины.

По последним данным Генштаба ВСУ, на территории беларуси длится активное перемещение российской и белорусской военной и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.