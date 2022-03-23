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Кулеба: білоруська армія не хоче і не готова воювати в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Білоруська армія не хоче і не готова воювати в Україні, але якщо вона зайде на українську територію, то буде нещадно нищитись – так само, як російська. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Кулеба: білоруська армія не хоче і не готова воювати в Україні

Цитата

“Що стосується логіки цього кроку, то це провокація з боку білоруської влади, намагання спровокувати Україну, нагнітати антиукраїнську істерію у своєму суспільстві. Але, окрім гучних заяв, які лунають з Білорусі, насправді ми володіємо іншою інформацією про те, що білоруська армія не хоче і не готова воювати”, - сказав Кулеба.

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Деталі

З його слів, українська сторона дуже чітко зкомунікувала білоруській стороні, що “якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України, розпочнуть тут якісь бойові дії, то будуть нещадно знищуватись так само, як знищується російська армія».

"Я думаю, останнє, що має цікавити білорусів – щоб їхні діти, брати, сини, чоловіки тут гинули через якісь абсурдні ідеї путіна і лукашенка", - додав міністр.

Раніше

США та НАТО попереджають, що білорусь може незабаром приєднатися до росії, щоб воювати проти України.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, територією білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.

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