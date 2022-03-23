Кулеба: білоруська армія не хоче і не готова воювати в Україні

КИЇВ. 23 березня. УНН. Білоруська армія не хоче і не готова воювати в Україні, але якщо вона зайде на українську територію, то буде нещадно нищитись – так само, як російська. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.