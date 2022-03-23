Білорусь закриває генконсульство України у Бресті та висилає дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Білорусь прийняла рішення про "скорочення" кількості українських дипломатів на своїй території. Про це сказано в коментарі прессекретаря МЗС білорусі Олексія Глаза, опублікованому на сайті відомства, пише УНН.
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“У повній відповідності зі статтею 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини Республікою білорусь прийнято рішення про скорочення кількості українських дипломатів на своїй території. Даний крок спрямований на припинення недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ. Їм запропоновано покинути нашу країну протягом 72 годин", - заявив Глаз.
За його словами, дипломатичний склад у форматі 1+4 "може спокійно продовжувати свою роботу відповідно до цілей, визначених віденськими конвенціями".
"У зв'язку з фактичною відсутністю персоналу білоруською стороною також прийнято рішення про закриття консульства України в Бресті", - повідомив прес-секретар.
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За його словами, українці "були і залишатимуться для нас близьким народом".
"Тому у зв'язку зі сформованою ситуацією керівництвом країни як виняток прийнято рішення про дозвіл безвізового в'їзду на територію Республіки білорусь з України, перебування і подальший виїзд з Республіки білорусь до 15 квітня 2022 року включно українцям і громадянам інших іноземних держав, які намагаються покинути зону бойових дій", - сказано в коментарі представника МЗС.
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Як писав УНН, напередодні в Комітеті держбезпеки Республіки білорусь стверджують, що "ліквідували резидентуру" в українському посольстві.