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Беларусь закрывает генконсульство Украины в Бресте и высылает дипломатов

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Беларусь приняла решение о "сокращении" количества украинских дипломатов на своей территории. Об этом сказано в комментарии пресс-секретаря МИД беларуси Алексея Глаза, опубликованном на сайте ведомства, пишет УНН.

Беларусь закрывает генконсульство Украины в Бресте и высылает дипломатов

Цитата

“В полном соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов”, - заявил Глаз.

По его словам, дипломатический состав в формате 1+4 "может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями".

"В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте", - сообщил пресс-секретарь.

Детали

По его словам, украинцы "были и будут оставаться для нас близким народом".

"Поэтому в связи со сложившейся ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь из Украины, пребывание и последующий выезд из Республики Беларусь до 15 апреля 2022 года включительно украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий", - сказано в комментарии представителя МИД.

Ранее

Как писал УНН, накануне в Комитете госбезопасности республики беларусь утверждают, что "ликвидировали резидентуру" в украинском посольстве.

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