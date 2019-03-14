Кукуруза, сталь, курятина: что покупает ЕС в Украине

Наибольшим спросом у европейцев пользуется украинская продукция АПК и пищевой промышленности. В прошлом году Украина поставила в страны ЕС указанной продукции на 6 млрд 126,5 млн долл. Это на 8,5% больше, чем в 2017 году.

Также весомыми были поставки продукции металлургического комплекса - на 4 млрд 437,6 млн долл (годовой прирост - 18,3%) и продукции машиностроения - на 2 млрд 704,3 млн долл (+ 13,8%).

За год украинские предприниматели рекордно нарастили поставки кукурузы в страны ЕС - на 498,3 млн долл, полуфабрикатов из стали - на 388,6 млн долл, руды и концентратов железных - на 263,1 млн долл.

Кроме того, европейцы увеличили закупки украинских семян рапса - на 175,3 млн долл, проводов изолированных, кабелей - на 155,2 млн долл, курятины - на 100,6 млн долл.

Также вырос экспорт электроэнергии - на 967,3 млн долл, телефонных аппаратов - на 68 млн долл.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.

Крупнейший экспортер курятины Украина - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Доля компании в общем экспорте достигает 88%.