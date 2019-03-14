Кукурудза, сталь, курятина: що купує ЄС в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Експорт українських товарів до ЄС невпинно зростає, передає УНН із посиланням на дані Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Найбільшим попитом у європейців користується українська продукція АПК та харчової промисловості. Минулого року Україна поставила до країн ЄС вказаної продукції на 6 млрд 126,5 млн дол. Це на 8,5% більше, ніж у 2017 році.
Також вагомими були поставки продукції металургійного комплексу - на 4 млрд 437,6 млн дол (річний приріст - 18,3%) та продукції машинобудування - на 2 млрд 704,3 млн дол (+13,8%).
За рік українські підприємці рекордно наростили поставки кукурудзи до країн ЄС - на 498,3 млн дол, напівфабрикатів зі сталі - на 388,6 млн дол, руди та концентратів залізних - на 263,1 млн дол.
Крім того, європейці збільшили закупки українського насіння свиріпи - на 175,3 млн дол, проводів ізольованих, кабелів - на 155,2 млн дол, курятини - на 100,6 млн дол.
Також зріс експорт електроенергії - на 967,3 млн дол, телефонних апаратів - на 68 млн дол.
Раніше УНН повідомляв, що в минулому році Україна піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна — серед трьох головних постачальників.
Найбільший експортер курятини України – агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба). Частка компанії в загальному експорті сягає 88%.