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Кубок Дэвиса: теннисист Сачко одержал дебютную победу за сборную, обыграв представителя Туниса

Кубок Дэвиса: теннисист Сачко одержал дебютную победу за сборную, обыграв представителя Туниса

Киев  •  УНН

 • 6561 просмотра

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Виталий Сачко выиграл свой первый матч за сборную Украины в Кубке Дэвиса. Украинский теннисист победил Азиза Дугаза со счетом 6:3, 6:7(6), 6:3, выведя Украину вперед в противостоянии с Тунисом.

Украинский теннисист Виталий Сачко принес первую победу сборной Украины в Кубке Дэвиса в противостоянии с Тунисом, пишет УНН со ссылкой на «Большой теннис Украины».

Детали

Украинский теннисист выиграл свой первый из трех сыгранных матчей за сборную в командном турнире.

Отмечается, что во втором сете на тай-брейке Сачко потерял преимущество, ведя со счетом 5-2.

Но по итогам трех сетов Виталий Сачко победил Азиза Дугаза - 6:3, 6:7(6), 6:3 (Украина 1-0 Тунис) 

Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры10.10.24, 18:23 • 16828 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
tunisТунис
ukrainaУкраина

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