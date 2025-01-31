Кубок Дэвиса: теннисист Сачко одержал дебютную победу за сборную, обыграв представителя Туниса
Киев • УНН
Виталий Сачко выиграл свой первый матч за сборную Украины в Кубке Дэвиса. Украинский теннисист победил Азиза Дугаза со счетом 6:3, 6:7(6), 6:3, выведя Украину вперед в противостоянии с Тунисом.
Украинский теннисист Виталий Сачко принес первую победу сборной Украины в Кубке Дэвиса в противостоянии с Тунисом, пишет УНН со ссылкой на «Большой теннис Украины».
Детали
Украинский теннисист выиграл свой первый из трех сыгранных матчей за сборную в командном турнире.
Отмечается, что во втором сете на тай-брейке Сачко потерял преимущество, ведя со счетом 5-2.
Но по итогам трех сетов Виталий Сачко победил Азиза Дугаза - 6:3, 6:7(6), 6:3 (Украина 1-0 Тунис)
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