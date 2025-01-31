Кубок Девіса: тенісист Сачко здобув дебютну перемогу за збірну, обігравши представника Тунісу

Український тенісист Віталій Сачко приніс першу перемогу збірній України у Кубку Девіса у протистоянні з Тунісом, пише УНН з посиланням на "Великий теніс України".

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Український тенісист виграв свій перший із трьох зіграних матчів за збірну у командному турнірі.

Зазначається, що у другому сеті на тай-брейку Сачко втратив перевагу, ведучи з рахунком 5-2.

Але за підсумками трьох сетів Віталій Сачко переміг Азіза Дугаза - 6:3, 6:7(6), 6:3 (Україна 1-0 Туніс)

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