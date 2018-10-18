Кубив: "брак" с Россией превратил Украину в сырьевой придаток

- Как известно, Украина завершила I полугодие с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса. Что делает правительство для того, чтобы изменить ситуацию?

- Если взять по торговле и быть более точным по тем позициям, то по итогам I полугодия 2018 года сальдо внешними товарами, вы правильно сказали, отрицательное на уровне 2,7 млрд долл. Это хуже аналогичного периода прошлого года на 650 с хвостиком млн долл.

Мы начали разбираться с этой ситуацией, и мы увидели. Рост импорта - это естественный процесс с точки зрения потребности в модернизации предприятий. Предприятиям для того, чтобы производить лучшую продукцию, и она была конкурентной, надо изменить станок, который был 50 лет назад куплен. Химическая отрасль - какая-то довоенная лаборатория, извините.

Мы говорим, что этот предполагаемый рост экспорта продукции и увеличение импорта - это баланс. При росте экспорта продукции темпы роста импорта обычно выше, чем экспорта. Наша задача - законодательное, правительственное, вообще задача политики торговли - этот период максимально сократить. Чтобы экспорт начал преобладать над импортом.

- А когда сможем выйти хотя бы на ноль или на положительное внешнеторговое сальдо?

- Когда мы говорим о положительном развитии украинской экономики, должен быть основной фактор - повышение покупательной способности и на внутреннем, и на внешнем рынках. При правильном спокойном долгосрочном государственническом решении... Потому что бывает решение популистское, а бывает решение государственническое - тяжелое, ответственное, но только оно будет иметь определенное развитие. На чем оно у нас базируется? Оно базируется на трехлетнем макропрогнозировании и бюджетном планировании, которое мы сделали. Наша задача и на 2019-й, и на 2020 годы - продолжение закупки оборудования, переоснащение. Мы говорим об энергосберегающих технологиях. Мы говорим о конкурентности продукции на внешних рынках. Мы говорим об инвестиционной привлекательности рынка.

Какое есть предостережение, лично у меня: я понимаю процессы, которые происходят в государстве. К большому сожалению, при проведении перевыборной кампании рост популизма с примесями непонятного оценочного фактора будет играть существенное значение. Но надо на это не смотреть - все шаг за шагом. Большая победа - это система маленьких побед.

- Кстати, какой ожидается рост ВВП по итогам третьего квартала? И какая может быть инфляция?

- В третьем квартале ожидается сохранение положительной динамики ВВП. И мы над этим работаем. Наибольший вклад в рост - от промышленности и в сфере торговли. Сейчас замедлился темп роста в сельском хозяйстве: за январь-август до 102% против 2017 года. Но по итогам 2018 года ожидается сохранение положительного экономического настроения. Я думаю, что рост экономики будет более 3%.

- Будет на уровне второго квартала в третьем или чуть выше?

- Мы хотим, чтобы он был выше, но много факторов есть, которые повлияют. А прогноз инфляции рассчитывается не только на основании темпов роста, но и с учетом количества положительных факторов. То есть, сегодня мы планируем быть в пределах плана. И в расчете декабрь к декабрю ожидаем рост цен на уровне 9,9%.

- Относительно переориентации. Мы отходим от российского рынка. Сегодня Президент и Премьер подчеркивают, что мы постепенно увеличиваем продажи в ЕС. С какими странами есть наиболее тесные связи, куда больше экспортируем?

- "Брак с Россией" был настолько в объятиях, Украину настолько зажимали в возможностях, что мы стали реально сырьевой (страной для иностранных государств - ред.). И второе, мы были неким шлюзом для обеспечения потребностей России. И Россия сегодня понимает, что, потеряв Украину, они многое потеряли. Но нельзя так любить в объятиях, чтобы, получив отказ, пойти войной...

Возвращаясь к теме, "развод" должен научить нас простой вещи: никогда не надо класть все деньги в один карман. То есть, разложив средства в диверсификации, мы получим совершенно другую, более сильную позицию. Чрезмерная зависимость от одного соседа стала неудобной для нашего государства. И именно после Майдана мы получили большие неудобства, которые выразились экономическими потерями.

Негибкость нашей экономики стала вызовом. И мы вынуждены были переориентироваться на европейские рынки. Но нельзя зависеть от одного партнера. Я как человек, который понимает важность торговли для украинской экономики, прежде всего, ставлю для себя задачу максимальной диверсификации.

Первое, мы определили сильные стороны нашей продукции, нашей конкурентности и соответствующие потребности мировых рынков. Это рынок Европы, Азии, Африки, даже рынок Латинской Америки. Мы были с визитами в Португалии, Индии, Китае, Азербайджане, Арабском мире. Мы видим также сегодня вызовы и задачи, которые должны давать инструментарий для определения и освоения рынков.

В прошлом году по общему совещанию Премьер-министра, министров, особенно Министерства экономического развития, мы рассмотрели торговые отношения через призму торговых миссий, форумов и торговых комиссий, где каждый министр имеет по несколько стран как сопредседатель, формируя другую сторону. Мы провели очень большую работу и обеспечили проведение заседаний совместных межправительственных комиссий по вопросам сотрудничества со многими странами. Это Индия, Индонезия, Польша, Турция, Республика Корея, Австрия, Чехия, Молдова, Израиль, Португалия, Беларусь, Литва, Арабские Эмираты, Норвегия. В результате тех комиссий межправительственных и ведения переговоров возникают возможности зафиксировать определенные правила и потребности в сегменте рынка. Это мы говорим реально о зоне свободной торговли. И зона свободной торговли в этом аспекте дает взаимовыгодный интерес, увеличение формирования конкурентной продукции и формирование взаимовыгодной прибыли или цепи дополнительной стоимости через кооперации, совместные предприятия, инвестиции, предоставление услуг и через модернизацию и инновационный блок.

Таким образом мы в этом году завершили переговоры о заключении соглашения свободной торговли с Израилем. И оно уже является абсолютно отшлифованным. Оно сейчас на переводе. Мой визит в Израиль буквально несколько месяцев назад и встреча с министром экономики подтвердили данную позицию. То есть, мы сейчас ждем юридических заключений, перевода, и соглашение будет подписано в ближайшее время.

- Это будет до конца года или уже в следующем?

- Я думаю, что это может быть до конца года.

Вторая позиция - это позиция переговоров с Турцией и Сербией. Они продолжаются. Турция - это огромный партнер. Я хотел бы сказать, что более 20 тыс. позиций мы согласовали, полторы тысячи еще не согласовали. По Сербии тоже мы работаем сегодня. Хочу сказать, что Украина фактически уже может поставлять без ввозных пошлин на рынки вместимостью более 850 млн (людей - ред.).

Но если смотреть на рынки глобально, то мы имеем в своем активе рынок Европы - это 500 млн человек, а рынок одного Китая или Индии - это больше 1,3 млрд людей каждый. То есть, есть к чему стремиться. Формирование таких концептуальных позиций должно у нас отразиться в Стратегии развития государства, хотя бы на 30-50 лет.

Украина может стать большим транзитным хабом. Она может стать хабом IТ-услуг, она может вообще стать лидером ІТ-индустрии.

- Кстати, со сколькими странами наше государство заключило соглашения о свободной торговле?

- Мы сегодня заключили соглашения с 45-ю странами. 28 стран - это ЕС.

- Это уже действует?

- Да.

- Когда в Великобритании завершится Brexit, как будет происходить торговля между нашими странами? Будут строиться новые отношения, или все будет действовать, как с соглашением о ЗСТ с ЕС?

- Формирование условий между нашей страной и Великобританией базируются на принципах выгоды двух стран. Но, учитывая то, что Великобритания выходит из ЕС, а мы в зоне свободной торговли с ЕС, то это будет зависеть от условий выхода Британии из ЕС. В этой ситуации это будет первая позиция. Вторая позиция: восстановление двусторонних экономических отношений Украины и Великобритании будет базироваться на попытке сохранить все преференциальные условия торговли для Украины.

Сейчас хочу сказать, что рассматривается подход к новому соглашению, которое базировалось бы на положениях Соглашения ассоциации между Украиной и ЕС. Если Великобритания и их правительство захочет дополнительно определенные вещи - это вопрос договоренностей и определенной позиции. Великобритания отнесла Украину к приоритетным странам, с которыми она хочет торговать на преференциальных условиях. Вот на базе ЗСТ с ЕС и приоритетности Украины будем вести переговоры.

- А были по этому поводу формальные или неформальные переговоры представителей Украины и Великобритании?

- В Аргентине я встречался с министром торговли, тогда еще Грегом Хэндсом. И та встреча была очень позитивной. Вторую встречу с министром торговли Великобритании я имел на прошлой неделе в Лондоне. Это была базовая встреча по началу работы.

Мы находимся в процессе неформальных консультаций с британской стороной, которые сразу могут быть трансформированы в официальный переговорный процесс после завершения внутреннего согласования позиции у нас и в Великобритании.

- Насчет "Шелкового пути". Какие здесь для Украины есть преимущества?

- Важная вещь - это формирование транзита и становление Украины как логистического хаба. У меня был визит в Турцию, где мы говорили с министерством экономики Турции, с министром экономики Грузии я разговаривал в Брюсселе. До этого были визиты в Азербайджан. С этими странами мы планируем совместные перспективные проекты, которые могут реализовываться в рамках различных инициатив, например, "Шелкового пути". Мы говорим о рынке Китая и говорим о рынке Европы.

В декабре прошлого года мы с господином Ма Каем (вице-премьер государственного совета КНР - ред.) как сопредседателем украинско-китайской комиссии проводили заседание, которое не проводилось очень долгий период. Господин Ма Кай сказал, что потенциал Украины в рамках инвестиционных и инновационных проектов - 10 млрд долл. Если апликовать 10 млрд долл. на рынок транзита и на хаб, это достаточно хорошая перспектива. Если привлечь еще Турцию, Азербайджан, Грузию, Молдову, Беларусь и рынок ЕС, мы можем выиграть еще больше. Например, только торговля товарами Украины с Китаем за полных 7 месяцев - это почти 5 млрд долл. Это рынки, которые аргументируют. Если взять рынки Азии, например, переработка подсолнечника, рапса, другого перерабатываемого в масло, сегодня говорит об экспорте 1 млрд долл. Это уже рынок, который имеет макроэкономическое значение, это уже большая перспектива на будущее.

- А исчислялись убытки для нашей экономики в результате торговых ограничений со стороны ЕС и США? Речь идет об антидемпинговых пошлинах.

- Применение мер торгового влияния в подавляющем большинстве не предусматривает закрытие внутреннего рынка и полное прекращение торговли с другими странами этой продукцией. Целью введения антидемпинговых мер является устранение недобросовестной конкуренции и приведения всех участников рынка к равным условиям.

Если говорить по состоянию на сегодня. К украинской продукции в ЕС применяются две антидемпинговые меры - это бесшовные трубы (ставка пошлины 12,3% -25,7%, в зависимости от производителя) и горячекатаный прокат (60,5 евро за тонну). Сейчас в ЕС проводится расследование по поводу импорта продукции из стали, в том числе из Украины. Если смотреть с точки зрения средств в целом, то в 2017 году стоимость экспорта продукции из стали украинского происхождения в ЕС, которая подпадает под защитное расследование, составила 1,4 млрд долл.

Когда мы говорим о предварительно примененном тарифном квотировании металлургической продукции, то Украина обеспокоена тем, что Европейский Союз применяет защитные меры в отношении украинской продукции. У нас подписана зона свободной торговли, Украина сегодня является реальным стабилизатором мира на Востоке и противостоит крупнейшему агрессору - Российской Федерации.

Понятно, что эти меры коснутся импорта металлопродукции происхождением из всех стран мира. Но для Украины сохранение европейского рынка является приоритетом, потому что металлургическая продукция занимает большую долю в экспорте. Введенные в июле этого года тарифные квоты для Украины коснулись 11 из 28 категорий товаров. Но сегодня украинская металлургическая продукция продолжает экспортироваться в страны ЕС.

Как повлияет ценовая политика - это еще зависит от мировых рынков. США выставили претензии к Китаю. Есть соответствующие дискуссии и с ЕС. Этот треугольник как раз соответственно и определил данную позицию.

В США сейчас действуют шесть антидемпинговых мер в отношении украинской продукции. Это, например, ферросиликомарганец, арматура, катанка, горячекатаный прокат.

Что мы делаем? Мы сегодня проводим работу с привлечением специалистов, юристов, людей, которые знают этот сегмент рынка, и в ЕС, и в США. Цель одна - улучшить условия доступа украинской продукции на внутренние рынки ЕС и США. Удастся ли нам во время проведения встреч с уполномоченными лицами и США, и ЕС решить полностью вопрос, сегодня говорить еще рано. Эта работа продолжается. Но она базируется на действующих торговых соглашениях с ЕС, с другими рынками, которые должны дать Украине гарантии и какую-то стабильность. Я думаю, что об этом можно будет договориться.

- По поводу споров Украина против России в ВТО. На какой стадии они сейчас находятся? Если не ошибаюсь, это споры и по транзиту, и по железнодорожному оборудованию, и другие.

- В ВТО есть три спора, где Украина будет судиться с Россией. Проблема тех споров заключается в том, что использование законодательной базы, о чем мы беседовали и в Аргентине, базируется на здравом смысле и нормальных правилах игры, которые оправданы временем, юридической аппликацией, отрегулированы законодательно. Украина сегодня реально имеет гибридную войну. Это спор относительно импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования. Второе - это ограничение транзитного движения и третье - по импорту и транзиту определенной украинской продукции.

В рамках решений по антидемпинговым мерам в отношении импорта нитрата аммония (иск России против Украины - ред.) и железнодорожного оборудования аргументы Украины были зачислены группами экспертов частично. И, учитывая тот факт, что, по нашему мнению, при рассмотрении обоих дел группами экспертов были допущены отдельные ошибочные оценки при толковании положений международных соглашений, мы решили подавать апелляцию и продолжать бороться против дискриминационных действий России.

По делу в отношении импорта нитрата аммония группа экспертов не отрицала позицию Украины в части необходимости рыночного подхода к формированию стоимости экспортного товара. Однако они приняли решение, что в 2014 году Украина не доказала обоснованность корректировки рыночной стоимости природного газа в структуре себестоимости и цене реализации российской аммиачной селитры и неправомерно применила антидемпинговые меры.

Вместе с тем, мы говорили о реализации аммиачной селитры группой компаний "Еврохим". А группа компаний "Еврохим" - это российская компания, которая фактически финансировала оккупированные территории и оккупационные власти.

По решению в деле импорта железнодорожного оборудования, не вдаваясь в технические детали, группа согласилась с Украиной о действующих сертификатах соответствия. Россия применила дискриминационный подход к Украине, когда приостановила действующие сертификаты соответствия. Но группой был сделан вывод, что ситуация в Украине нельзя сравнивать с ситуацией в других странах. Мол, Россия не проводила инспекционный контроль из-за наличия на территории Украины "антироссийских настроений и угрозы безопасности российским гражданам".

По транзиту. Сейчас спор находится в активной стадии рассмотрения. Я думаю, что в конце 2018 года ожидается окончательное решение группы экспертов, это может быть и в декабре.

- То есть в ВТО дадут оценку по транзитному делу?

- Да.

- Маленькое уточнение. Россия сколько исков подала в ВТО против Украины?

- Есть два иска. То есть в качестве ответчика Украина выступает в двух спорах, инициированных Российской Федерацией. Это по нитрату (аммония) и так называемое "санкционное дело" - спор о мерах, касающихся торговли товарами и услугами.

- По поводу наших внутренних вопросов. Законопроект "Покупай украинское". Позиция правительства к нему, и какие есть замечания со стороны международных торговых партнеров.

- Слова "покупай украинское" с точки зрения месседжа имеют положительный характер. Но не все золото, что блестит. Когда мы говорим о законопроекте и когда мы говорим об Украине как участнице мирового торгового рынка, включая европейский, то кто бы ни был, будь то депутаты или другие, факторы должны находиться в рамках действующих международных соглашений и обязательств, взятых на себя Украиной. Если мы гордимся с одной стороны, что мы рынок страны-агрессора сумели заменить большим рынком ЕС, и они нам помогли это сделать организационными, технологическими, торговыми инструментами, то мы должны считаться с их позицией и позициями, отраженными в Соглашении об ассоциации.

Установление каких-либо преференций и преимуществ для национальных компаний в публичных закупках противоречит обязательствам Украины в рамках ЕС и ВТО. Позиция комитета ВТО по государственным закупкам по поводу практики поддержки производителей через публичные закупки крайне негативная. На очередном заседании комитета в 2017 году стороны соглашения четко отметили недопустимость предоставления преференций национальным поставщикам.

Задача наша, не только Министерства экономического развития и торговли, в целом правительства и парламента - проработать проект закона в рамках согласований подписанных соглашений и снять те возможные возражения, которые могут возникнуть у наших партнеров.

- Расскажите, пожалуйста, об Офисе по продвижению экспорта и Экспортно-кредитном агентстве (ЭКА). На днях вы уже говорили, что для того, чтобы запустить агентство, надо выделить еще около 80 млн грн. Реально ли будет, все же, запустить его до конца года?

- Офис сегодня создан как государственное учреждение под Министерством экономического развития и торговли организационно и юридически. Уже скоро вся операционная деятельность Офиса будет переведена в ГУ.

По ЭКА нужно, во-первых, как можно быстрее провести изменения в бюджете 2018 года, чтобы использовать выделенные 200 млн грн уставного капитала, и обеспечить организацию выпуска акций. Это технические правки.

На следующий год нам нужно предусмотреть хотя бы 80 млн грн на операционную деятельность агентства. Это тот минимум, который позволит нам не проедать уставный капитал.

Что касается запуска, еще нужно понимать, что мы должны сначала доработать закон про ЭКА. Он уже зарегистрирован в Верховной Раде (№8318 - ред.). Надеемся здесь на поддержку народных депутатов.

- Минэкономразвития и ОГА создадут сеть центров поддержки предпринимательства? Какова задача этих организаций? В целом как обеспечивается в Украине поддержка бизнеса, в частности малого и среднего (МСП)?

- Это проект региональной сети центров по поддержке предпринимательства (ЦПП), мы его рассматриваем как пилотный. Этот проект на сегодня становится звеном государственной инфраструктуры по поддержке малых, средних и в целом частных предпринимателей, он дает инструментарий. Он дает возможность и единолично, и в малых предприятиях применять потенциальные возможности семьи, небольших предприятий. Дает инструментарий получать в финансовых учреждениях микрокредиты, быстрые кредиты. И в наше время, когда есть много ветеранов АТО и, например, 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, которые хотят начать бизнес, это очень хороший инструмент.

Согласно концепции, ЦПП будет предоставлять базовый уровень бесплатной информационной, консультативной помощи. Мы говорим о распространении информации о возможности программ поддержки МСП и порядке участия в них. Мы говорим о проведении учебных мероприятий: о ведении бухгалтерского учета, что такое кредит, использование кредитных средств, система учета, система расчета себестоимости. То есть навыки, которые очень важны. Концепция сети ЦПП базируется на реальном опыте ОГА в реализации проектов поддержки МСП.

- Давайте поговорим о приватизации госпредприятий. В разгаре малая приватизация. Фонд госимущества отчитывается о некоторых успехах во время этого процесса. Есть ли шансы завершить малую приватизацию до конца года? И готовятся ли уже процессы по подготовке к продаже крупных предприятий?

- Главным успехом блока приватизации является принятие Верховной Радой и подписания Президентом нового закона "О приватизации". Малая приватизация стартовала 2 месяца назад. Мы положительно оцениваем продажу первых 150 лотов. В системt ProZorro.Продажи приняты сотни лотов, их продажа не произойдет быстро, до конца года. Шаг за шагом...

По большой приватизации идет процесс подготовки. Этот процесс нельзя рассматривать сегодня обособленно от реального рынка и реальных рисков, которые есть. Риском большой приватизации для потенциальных участников я все-таки вижу выборы. Но сегодня все шаги для подготовки большой приватизации сделаны.

Перечень объектов был утвержден правительством в мае - это 23 объекта. Инвестиционных советников мы получили 11 для большой приватизации. Фонд госимущества подписал договоры с советниками, но они должны быть утверждены правительством.

5 сентября правительство утвердило график подготовки проведения конкурса по продаже акций "Центрэнерго". Аукцион по продаже 78,2% "Центрэнерго" запланирован на конец ноября.

- Хотел у вас уточнить по поводу продажи инсулинового завода "Индар". Была информация, что его хотят выставить на продажу по стартовой цене 400 млн грн. Эксперты говорят, что это слишком мало. Какова позиция МЭРТа?

- Эта информация не соответствует действительности. Фонд госимущества провел конкурс по определению инвестиционного советника для ЧАО "Индар" и "Президент Отель". К приватизации будет готовить компания "Конкорд Консалтинг", которая входит в группу "Конкорд Капитал". Но пока правительство не одобрило договор о предоставлении услуг с "Конкорд Консалтинг". И поэтому оценка "Индар" инвестиционным советником не проводилась. А если не проводилась оценка, то нет установленной цены.

- Мы получили ответ на запрос от Госспецсвязи о том, что они обнаружили некие пробелы в системе ProZorro, через которые третьи лица могут получить доступ к закрытой информации. Эти замечания, как они указали, направили МЭРТу.

- Найденные недостатки не касаются работы системы ProZorro. Они касаются внутренних ресурсов ГП "Прозорро". Я думаю, что это совершенно не остановит торги, не угрожает проведению торгов. А система ProZorro показала себя достаточно эффективно и не только в Украине - она признана мировыми лидерами. Система ProZorro дает гарантии и возможности.

- Госпродпотребслужба констатировала в этом году практически двукратное увеличение количества массовых отравлений, в том числе детей в детских садах, школах, лагерях. Контролирующие органы обвиняют в этом именно мораторий, а в Раде потребовали от КМУ обязать Госпродпотребслужбу внепланово проверять всех поставщиков детского питания для учебных и оздоровительных учреждений. Услышит ли Кабмин это требование?

- Сегодня есть достаточно инструментов у Госпродпотребслужбы, чтобы обнаружить ту или иную проблему. Правительство сняло для Госпродпотребслужбы и ее территориальных органов ограничения на проверки.

- Будет ли продолжать правительство мораторий на проверки бизнеса на следующий год с некоторым исключением для определенных контролирующих органов?

- Я бы рекомендовал провести аналитическую работу, тем больше закончился летний сезон. Были лагеря, где дети побывали в специализированных и общих лагерях, проанализировать, в чем проблема, и тогда на базе уже аналитики, информации принять решение. Это комплексное решение. Это не решение только Минэкономразвития или Министерства агрополитики. Здесь вовлечены несколько министерств, в том числе Минздрав, Минюст, Минфин, другие органы центральной власти.