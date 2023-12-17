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Кто успеет к врачу, тот и выживет: на оккупированных территориях катастрофическая ситуация с лекарствами

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 08:26  •  15198 просмотра

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По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, на оккупированных территориях сложилась катастрофическая ситуация со здравоохранением: не хватает качественных лекарств, современного оборудования и по меньшей мере 1200 врачей.

На временно оккупированных территориях присутствует дефицит качественных лекарств и современного оборудования, а также не хватает 1200 врачей, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

В Мелитополе враг устраивает медицинский эксперимент: кто успеет к врачу, тот и выживет. Оккупанты вместо обещанной бесплатной медицины оставляют людей на захваченных территориях вообще без помощи,

- сообщил Федоров.

Детали

Также по его словам, по всей оккупированной территории присутствует дефицит качественных лекарств и современного оборудования. Кроме того, катастрофически не хватает врачей - даже по данным оккупантов не хватает минимум 1300 медиков.

Оккупанты практикуют "живые" очереди, выстоять в которых могут только очень здоровые люди, что затрудняет записи на прием к врачам.

За медицинской помощью наши жители спешат в Симферополь, но и там им не рады, медстраховка не действует, а стоимость услуг - зашкаливает,

- добавил Федоров.

Напомним.

Оккупанты в течение суток нанесли 174 удара по 21 населенному пункту Запорожской области, ранены два человека.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Хто встигне до лікаря, той і виживе: на окупованих територіях катастрофічна ситуація з ліками
Whoever gets to the doctor in time will survive: the situation with medicines in the occupied territories is catastrophic
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Кто успеет к врачу, тот и выживет: на оккупированных территориях катастрофическая ситуация с лекарствами

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