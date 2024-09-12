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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кто сомневается, что Украина срочно нуждается в ПВО, должны приехать во Львов: Сикорский о последствиях удара рф

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 17:27  •  1044 просмотра

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Радослав Сикорский осмотрел последствия атаки рф на Львов. Он отметил срочную потребность Украины в противовоздушной обороне и право уничтожать аэродромы агрессора.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл во Львов и осмотрел последствия разрушительной атаки рф, передает УНН со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

"К этому месту во Львове должны приехать все те, кто сомневается, что Украина срочно нуждается в противовоздушной обороне и что украинцы имеют право уничтожать аэродромы, с которых агрессор запускает ракеты по гражданским объектам", - процитировал Садовый слова Сикорского.

Спецуповноважений польського уряду прибув до Львова. Завтра доповість Туску про наслідки влучань російських ракет8 сентября 2024, 16:46 • 26630 просмотров

Ранее

Правительство Польши планирует принять решение об участии в восстановлении разрушенных исторических зданий Львова. Специальный уполномоченный польского правительства посетил город для оценки последствий ракетного удара.

Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск 4 сентября 2024, 12:07 • 26429 просмотров

Напомним

В результате атаки рф на Львов 4 сентября пострадало 66 человек, из них 10 детей. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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