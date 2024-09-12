Кто сомневается, что Украина срочно нуждается в ПВО, должны приехать во Львов: Сикорский о последствиях удара рф
Киев • УНН
Радослав Сикорский осмотрел последствия атаки рф на Львов. Он отметил срочную потребность Украины в противовоздушной обороне и право уничтожать аэродромы агрессора.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл во Львов и осмотрел последствия разрушительной атаки рф, передает УНН со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.
"К этому месту во Львове должны приехать все те, кто сомневается, что Украина срочно нуждается в противовоздушной обороне и что украинцы имеют право уничтожать аэродромы, с которых агрессор запускает ракеты по гражданским объектам", - процитировал Садовый слова Сикорского.
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