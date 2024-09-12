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Хто сумнівається, що Україна терміново потребує ППО, мають приїхати до Львова: Сікорський про наслідки удару рф

Хто сумнівається, що Україна терміново потребує ППО, мають приїхати до Львова: Сікорський про наслідки удару рф

Київ • УНН

 • 23087 перегляди

Радослав Сікорський оглянув наслідки атаки рф на Львів. Він наголосив на терміновій потребі України в протиповітряній обороні та праві знищувати аеродроми агресора.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Львова та оглянув наслідки руйнівної атаки рф, передає УНН із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

"До цього місця у Львові повинні приїхати всі ті, хто сумнівається, що Україна терміново потребує протиповітряної оборони та що українці мають право знищувати аеродроми, з яких агресор запускає ракети по цивільних об’єктах", - процитував Садовий слова Сікорського.

Спецуповноважений польського уряду прибув до Львова. Завтра доповість Туску про наслідки влучань російських ракет08.09.24, 19:46 • 26860 переглядiв

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Уряд Польщі планує прийняти рішення щодо участі у відновленні зруйнованих історичних будівель Львова. Спеціальний уповноважений польського уряду відвідав місто для оцінки наслідків ракетного удару.

Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск 04.09.24, 15:07 • 26765 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф на Львів 4 вересня постраждало 66 осіб, з них 10 дітей. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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