Хто сумнівається, що Україна терміново потребує ППО, мають приїхати до Львова: Сікорський про наслідки удару рф
Київ • УНН
Радослав Сікорський оглянув наслідки атаки рф на Львів. Він наголосив на терміновій потребі України в протиповітряній обороні та праві знищувати аеродроми агресора.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Львова та оглянув наслідки руйнівної атаки рф, передає УНН із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.
"До цього місця у Львові повинні приїхати всі ті, хто сумнівається, що Україна терміново потребує протиповітряної оборони та що українці мають право знищувати аеродроми, з яких агресор запускає ракети по цивільних об’єктах", - процитував Садовий слова Сікорського.
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