Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют

С 1 апреля 2026 года в Украине будет проведен автоматический перерасчет пенсий для части работающих пенсионеров. Речь идет не о новой индексации, а именно о пересмотре выплат для тех людей, которые после выхода на пенсию продолжили работать и приобрели дополнительный страховой стаж.

Чтобы разобраться в том, кому и на сколько пересчитают выплаты в этом месяце, УНН пообщался с экспертом в пенсионной отрасли Сергеем Коробкиным.

По его словам, важно различать индексацию и перерасчет, поскольку это разные механизмы.

Во-первых, это не индексация. Это также автоматический перерасчет, но он касается только тех, кто работает - пояснил Коробкин.

Под автоматический перерасчет попадают пенсионеры, которые после назначения или предыдущего пересмотра пенсии продолжили работать и за это время приобрели еще два года неучтенного стажа. Именно эти дополнительные годы добавляются к формуле расчета пенсии.

Это перерасчет по стажу для тех, кто продолжает работать. Человек вышел на пенсию, но продолжает работать. И когда он приобрел дополнительно еще два года стажа, вот эти два неучтенных года стажа добавляются к расчету пенсии - сказал эксперт.

Пенсионный фонд проводит такую проверку ежегодно весной. Если на март у человека есть 24 месяца неучтенного стажа, выплату пересчитывают автоматически.

По словам Коробкина, подавать отдельное заявление для этого сейчас не обязательно, поскольку Пенсионный фонд видит факт работы и уплату взносов в своей базе.

Раньше, чтобы это сделать, нужно было заявление написать. Сейчас такое заявление не обязательно писать. Каждый год Пенсионный фонд проверяет весной, приобрел ли человек дополнительно два года стажа или нет. Если приобрел, делается этот перерасчет автоматически - отметил он.

Кто именно получит повышенные пенсии в апреле 2026 года

Эксперт подчеркнул, что машинный перерасчет не означает автоматического ощутимого повышения выплат для всех работающих пенсионеров.

Во-первых, не все из тех, кто работает, уже приобрели необходимые два года дополнительного стажа. Во-вторых, даже после перерасчета увеличение может оказаться незначительным или вообще не сказаться на общем размере выплаты.

И среди них также далеко не все получают повышение. Это не то, что государство что-то добавляет. Это то, что человек сам себе заработал - подчеркнул Коробкин.

По его оценке, в предыдущие годы средний размер такого повышения составлял примерно от 200 до 300 гривен. Эксперт объяснил это особенностями пенсионной формулы. Если человек, например, имел 30 лет стажа, а затем доработал еще два года, коэффициент стажа возрастает незначительно. Из-за этого и размер доплаты в большинстве случаев не является большим.

Если брать предыдущие годы, там среднее повышение было 200 до 300 гривен. Это в принципе немного - сказал он.

Скольким украинцам повысят выплаты в апреле

В эксклюзивном комментарии УНН эксперт привел ориентировочные данные, по которым можно сделать вывод о том, сколько украинцев получат повышенную пенсию уже в этом месяце.

По его словам, в Украине официально насчитывается около 10,2 миллиона пенсионеров, из них 2,8 миллиона продолжают работать. В то же время это не означает, что все они одновременно подпадут под перерасчет именно в этом году, поскольку ключевым условием остается наличие дополнительного неучтенного стажа.

Официально по статистике где-то 10,2 миллиона пенсионеров, а работающих на 1 января Пенсионный фонд отчитывался, что 2,8 миллиона пенсионеров. Но перерасчет далеко не всем проводится, потому что еще нужно приобрести этот стаж - сказал Коробкин.

Он добавил, что ориентировочно перерасчет может касаться нескольких сотен тысяч человек, но и среди них не каждый реально увидит увеличение выплаты.

Может быть перерасчет, например, для 400 тысяч пенсионеров. Но фактически увеличение пенсии почувствовали 200 тысяч - отметил эксперт.

Почему многие пенсионеры могут не почувствовать апрельский перерасчет пенсий

Сергей Коробкин акцентировал, что не все пенсионеры, которым формально пересчитают выплаты, фактически почувствуют увеличение денег. Это касается, в частности, людей с максимальной пенсией, для которой действует ограничение, а также тех, чья выплата состоит не только из основного размера пенсии, но и из различных доплат до минимально гарантированного уровня.

По словам эксперта, бывают ситуации, когда после перерасчета основной размер пенсии возрастает, но в то же время уменьшается другая доплата. В итоге общая сумма, которую человек получает ежемесячно, может не измениться.

То есть даже, когда человек вроде бы отработал, перерасчет сделали, а он его не чувствует. Такие действительно бывают случаи - отметил он.

Коробкин также привел пример, когда человек имеет небольшой основной размер пенсии, но получает доплату до установленного минимального уровня. В таком случае после перерасчета основной размер пенсии может возрасти, но сумма другой доплаты уменьшится на соответствующую величину. Из-за этого общий размер выплаты останется без изменений.

Отдельно эксперт в области пенсионного законодательства отметил, что существуют неединичные случаи, когда пенсия уже достигла установленного предела, поэтому даже после приобретения дополнительного стажа ее не повышают.

Какие факторы учитывают при перерасчете пенсий

Собеседник УНН пояснил, что при таком перерасчете могут учитывать не только дополнительный стаж, но и заработок, полученный уже после назначения пенсии. Но на практике такие случаи нечасто дают ощутимый результат.

По словам Коробкина, если человек после выхода на пенсию еще два года работал с хорошей официальной зарплатой, этот заработок могут добавить к предыдущему периоду для расчета среднего коэффициента. Если это улучшает показатель, Пенсионный фонд делает перерасчет и по зарплате. Если же новая зарплата оказалась ниже, тогда могут оставить предыдущий заработок в расчете, а добавить только стаж.

Если эта зарплата была хорошая, ее добавляют. Если коэффициент немного увеличился, перерасчет делают. Если, наоборот, человек после хорошей работы ушел на пенсию и начал получать маленькую зарплату, тогда ее могут не учитывать, оставляют зарплату, которая была, а стаж добавляют - пояснил он.

При этом эксперт отметил, что два года работы после выхода на пенсию обычно не могут существенно изменить общую картину, если до этого у человека уже был длительный трудовой путь.

По зарплате на сегодня очень мало случаев, когда оно действительно ощутимо будет, потому что два года не могут перекрыть все, что было там последние 20 лет - сказал Коробкин.

Что делать, если человеку не пересчитали пенсию: инструкция от эксперта

Если пенсионер продолжает работать, но после 1 апреля не увидел перерасчета или считает, что Пенсионный фонд не учел часть данных, Сергей Коробкин советует обращаться в ПФУ для проверки.

По его словам, это можно сделать несколькими способами:

лично в отделении;

через электронные сервисы;

через портал пенсионных услуг;

используя электронную почту;

позвонив на горячую линию.

Если у человека остаются сомнения, стоит просить письменный ответ с объяснением.

Всегда можно обратиться. Есть сейчас и электронные сервисы, можно лично обратиться в любое отделение, можно через портал пенсионных услуг подать заявление, электронную почту написать, на горячую линию позвонить в Пенсионный фонд - сказал эксперт.

Он добавил, что письменное разъяснение может быть полезным, если человек хочет понять, как именно провели расчет, почему повышение оказалось незначительным или почему его вообще нет.

