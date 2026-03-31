Хто з пенсіонерів отримає підвищення з 1 квітня і чому не всі це відчують

З 1 квітня 2026 року в Україні проведуть автоматичний перерахунок пенсій для частини пенсіонерів, які працюють. Йдеться не про нову індексацію, а саме про перегляд виплат для тих людей, які після виходу на пенсію продовжили працювати та набули додатковий страховий стаж.

Щоб розібратися у тому, кому та на скільки перерахують виплати цього місяця, УНН поспілкувався з експертом у пенсійній галузі Сергієм Коробкіним.

За його словами, важливо розрізняти індексацію і перерахунок, оскільки це різні механізми.

По-перше, це не індексація. Це також автоматичний перерахунок, але він стосується тільки тих, хто працює - пояснив Коробкін.

Під автоматичний перерахунок потрапляють пенсіонери, які після призначення або попереднього перегляду пенсії продовжили працювати і за цей час набули ще два роки неврахованого стажу. Саме ці додаткові роки додають до формули розрахунку пенсії.

Це перерахунок по стажу для тих, хто продовжує працювати. Людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати. І коли вона набула додатково ще два роки стажу, ось ці два неврахованих роки стажу додаються до розрахунку пенсії - сказав експерт.

Пенсійний фонд проводить таку перевірку щороку навесні. Якщо на березень у людини є 24 місяці неврахованого стажу, виплату перераховують автоматично.

За словами Коробкіна, подавати окрему заяву для цього зараз не обов’язково, оскільки Пенсійний фонд бачить факт роботи та сплату внесків у своїй базі.

Раніше, щоб це зробити, треба було заяву написати. Зараз таку заяву не обов’язково писати. Кожного року Пенсійний фонд перевіряє на весні, чи людина набула додатково два роки стажу, чи ні. Якщо набула, робиться цей перерахунок автоматично - зазначив він.

Хто саме отримає підвищені пенсії у квітні 2026 року

Експерт наголосив, що машинальний перерахунок не означає автоматичного відчутного підвищення виплат для всіх працюючих пенсіонерів.

По-перше, не всі з тих, хто працює, вже набули необхідні два роки додаткового стажу. По-друге, навіть після перерахунку збільшення може виявитися незначним або взагалі не позначитися на загальному розмірі виплати.

І серед них також далеко не всі отримують підвищення. Це не те, що держава щось додає. Це те, що людина сама собі заробила - підкреслив Коробкін.

За його оцінкою, у попередні роки середній розмір такого підвищення становив приблизно від 200 до 300 гривень. Експерт пояснив це особливостями пенсійної формули. Якщо людина, наприклад, мала 30 років стажу, а потім допрацювала ще два роки, коефіцієнт стажу зростає незначно. Через це і розмір доплати у більшості випадків не є великим.

Якщо брати попередні роки, там середнє підвищення було 200 до 300 гривень. Це в принципі небагато - сказав він.

Скільком українцям підвищать виплати у квітні

В ексклюзивному коментарі УНН експерт навів орієнтовні дані, за якими можна робити висновок про те, скільки українців отримають підвищену пенсію вже цього місяця.

За його словами, в Україні офіційно налічується близько 10,2 мільйона пенсіонерів, із них 2,8 мільйона продовжують працювати. Водночас це не означає, що всі вони одночасно підпадуть під перерахунок саме цього року, оскільки ключовою умовою залишається наявність додаткового неврахованого стажу.

Офіційно за статистикою десь 10,2 мільйона пенсіонерів, а працюючих на 1 січня Пенсійний фонд звітував, що 2,8 мільйона пенсіонерів. Але перерахунок далеко не всім проводиться, бо ще треба набути цей стаж - сказав Коробкін.

Він додав, що орієнтовно перерахунок може стосуватися кількох сотень тисяч людей, але й серед них не кожен реально побачить збільшення виплати.

Може бути перерахунок, наприклад, для 400 тисяч пенсіонерів. Але фактично збільшення пенсії відчули 200 тисяч - зазначив експерт.

Чому багато пенсіонерів можуть не відчути квітневий перерахунок пенсій

Сергій Коробкін закцентував, що не всі пенсіонери, яким формально перерахують виплати, фактично відчують збільшення грошей. Це стосується, зокрема, людей із максимальною пенсією, для якої діє обмеження, а також тих, чия виплата складається не лише з основного розміру пенсії, а й із різних доплат до мінімально гарантованого рівня.

За словами експерта, бувають ситуації, коли після перерахунку основний розмір пенсії зростає, але водночас зменшується інша доплата. У підсумку загальна сума, яку людина отримує щомісяця, може не змінитися.

Тобто навіть, коли людина начебто відпрацювала, перерахунок зробили, а вона його не відчуває. Такі дійсно бувають випадки - зазначив він.

Коробкін також навів приклад, коли людина має невеликий основний розмір пенсії, але отримує доплату до встановленого мінімального рівня. У такому разі після перерахунку основний розмір пенсії може зрости, але сума іншої доплати зменшиться на відповідну величину. Через це загальний розмір виплати залишиться без змін.

Окремо експерт у галузі пенсійного законодавства зазначив, що існують непоодинокі випадки, коли пенсія вже досягла встановленої межі, тому навіть після набуття додаткового стажу її не підвищують.

Які фактори враховують під час перерахунку пенсій

Співрозмовник УНН пояснив, що під час такого перерахунку можуть враховувати не лише додатковий стаж, а й заробіток, отриманий уже після призначення пенсії. Але на практиці такі випадки нечасто дають відчутний результат.

За словами Коробкіна, якщо людина після виходу на пенсію ще два роки працювала з доброю офіційною зарплатою, цей заробіток можуть додати до попереднього періоду для розрахунку середнього коефіцієнта. Якщо це покращує показник, Пенсійний фонд робить перерахунок і за зарплатою. Якщо ж нова зарплата виявилася нижчою, тоді можуть залишити попередній заробіток у розрахунку, а додати лише стаж.

Якщо ця зарплата була гарна, її додають. Якщо коефіцієнт трішки збільшився, перерахунок роблять. Якщо, навпаки, людина після гарної роботи пішла на пенсію і почала отримувати маленьку зарплату, тоді її можуть не враховувати, залишають зарплату, яка була, а стаж додають - пояснив він.

При цьому експерт зазначив, що два роки роботи після виходу на пенсію зазвичай не можуть істотно змінити загальну картину, якщо до цього в людини вже був тривалий трудовий шлях.

По зарплаті на сьогодні дуже мало випадків, коли воно дійсно відчутно буде, бо два роки не можуть перекрити все, що було там останні 20 років - сказав Коробкін.

Що робити, якщо людині не перерахували пенсію: інструкція від експерта

Якщо пенсіонер продовжує працювати, але після 1 квітня не побачив перерахунку або вважає, що Пенсійний фонд не врахував частину даних, Сергій Коробкін радить звертатися до ПФУ для перевірки.

За його словами, це можна зробити кількома способами:

особисто у відділенні;

через електронні сервіси;

через портал пенсійних послуг;

використовуючи електронну пошту;

зателефонувавши на гарячу лінію.

Якщо у людини залишаються сумніви, варто просити письмову відповідь із поясненням.

Завжди можна звернутися. Є зараз і електронні сервіси, можна особисто звернутися до будь-якого відділення, можна через портал пенсійних послуг подати заяву, електронну пошту написати, на гарячу лінію подзвонити в Пенсійний фонд - сказав експерт.

Він додав, що письмове роз’яснення може бути корисним, якщо людина хоче зрозуміти, як саме провели розрахунок, чому підвищення виявилося незначним або чому його взагалі немає.

