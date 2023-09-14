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КСУ признал неконституционным положение о вознаграждении прокуроров

КСУ признал неконституционным положение о вознаграждении прокуроров

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Конституционный Суд Украины признал неконституционным предписание Закона о вознаграждении прокуроров, передает УНН со ссылкой на КСУ.

Детали

КСУ констатировал, что новое место прокуратуры в системе органов государственной власти и стандарты независимости прокуроров, которые Украина должна соблюдать как член Совета Европы, требуют от государства обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров равносильно, как это сделано для судей.

Суд указал, что урегулирование законом, а не подзаконным актом, вопроса вознаграждения прокуроров составляет гарантию обеспечения их независимости, делает невозможным вмешательство органов исполнительной власти в деятельность прокуратуры. Иначе это будет составлять несоблюдение принципа разделения властей.

Суд отметил, что Верховная Рада Украины ввела неодинаковое регулирование оплаты труда прокуроров, фактически разделив их на две категории: одной из которых вознаграждение выплачивают в соответствии с Законом № 1697–VII; второй – вознаграждение определено подзаконным нормативным актом, а именно постановлением Кабинета Министров Украины.

Такое различие в отношении к прокурорам, которые имеют единый юридический статус, нельзя считать объективно оправданным, а потому оно является дискриминационным.

Прокуратура институционально отнесена к системе правосудия. Определенные статьей 1311 Конституции Украины функции и юридический статус прокуратуры, а также установленный Законом № 1697–VII статус прокурора и объем гарантий его независимости составляют единую систему гарантий независимости прокуратуры как института в целом, так и отдельного прокурора в частности. Таким образом, Верховная Рада Украины еще раньше создала основания для уверенности прокуроров в том, что их статус (и соответственно его неотделимые элементы), как и статус судей, защищены нормативными актами высшего, чем подзаконного, уровня). Суд обратил внимание на то, что одновременное действие актов права одного и того же уровня, которые неодинаково регулируют один и тот же вопрос – вознаграждение прокурора – не соответствует требованию юридической определенности как составляющей правовластия.

Из приведенного в решении Суда обоснования следует, что оспариваемое предписание Закона № 113–IX не соответствует Конституции Украины в части:

- статьи 6 (из-за несовместимости с принципом разделения властей);

- статьи 8 (из-за создания юридической неопределенности, что является несоблюдением принципа верховенства права/правовластия);

- статьи 24 (из-за дискриминационного подхода к вопросу вознаграждения прокуроров);

- статьи 41 (из-за нарушения права лица на собственность).

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