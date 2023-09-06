КСУ визнав конституційним покарання за перевищення строку тимчасового ввезення транспорту в Україну

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Частиною шостою статті 481 Кодексу передбачено, що перевищення строку тимчасового ввезення транспорту особистого та комерційного призначення на митну територію України більше ніж на 30 діб тягне за собою штраф у розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів. Така ж сама санкція передбачається через втрату цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування.

Конституційний Суд України звертає увагу на те, що санкції частини шостої статті 481 положення Кодексу слід розглядати у системному взаємозв’язку з іншими частинами цієї статті.

Цитата

«Конституційний Суд України вважає, що санкція частини шостої статті 481 Кодексу не суперечить вимозі юридичної визначеності та забезпечує законне втручання у право власності особи в розумінні практики тлумачення Європейським судом з прав людини статті 1 Першого протоколу до Конвенції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законодавець визначив справедливу міру адміністративної відповідальності, унаслідок чого суди можуть забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи, не покладаючи на особу індивідуального і надмірного тягаря.

«Тому санкція частини шостої статті 481 Кодексу створює належне нормативне підґрунтя для досягнення „справедливого балансу“ між загальним інтересом і захистом права власності та відповідає принципу верховенства права, зокрема такій його вимозі, як принцип пропорційності», - зазначається у повідомленні.

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