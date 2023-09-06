КСУ визнав конституційним покарання за перевищення строку тимчасового ввезення транспорту в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Перший сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні 6 вересня визнав конституційним покарання у вигляді штрафу чи конфіскації за перевищення строку тимчасового ввезення транспорту на митну територію України більше ніж на тридцять діб. Про це УНН повідомляє з посиланням на КСУ.
Деталі
Частиною шостою статті 481 Кодексу передбачено, що перевищення строку тимчасового ввезення транспорту особистого та комерційного призначення на митну територію України більше ніж на 30 діб тягне за собою штраф у розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів. Така ж сама санкція передбачається через втрату цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування.
Конституційний Суд України звертає увагу на те, що санкції частини шостої статті 481 положення Кодексу слід розглядати у системному взаємозв’язку з іншими частинами цієї статті.
Цитата
«Конституційний Суд України вважає, що санкція частини шостої статті 481 Кодексу не суперечить вимозі юридичної визначеності та забезпечує законне втручання у право власності особи в розумінні практики тлумачення Європейським судом з прав людини статті 1 Першого протоколу до Конвенції», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що законодавець визначив справедливу міру адміністративної відповідальності, унаслідок чого суди можуть забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи, не покладаючи на особу індивідуального і надмірного тягаря.
«Тому санкція частини шостої статті 481 Кодексу створює належне нормативне підґрунтя для досягнення „справедливого балансу“ між загальним інтересом і захистом права власності та відповідає принципу верховенства права, зокрема такій його вимозі, як принцип пропорційності», - зазначається у повідомленні.
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