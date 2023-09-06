КСУ признал конституционным наказание за превышение срока временного ввоза транспорта в Украину

ukru
15:57 • 31702 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 72206 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 90483 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 72694 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 74151 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107007 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129625 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163437 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194917 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137121 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 34529 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 29119 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103477 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 90937 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 74805 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163438 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194918 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137899 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144634 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181333 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 19092 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 74805 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118252 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154166 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161153 просмотра
Актуальное
КСУ признал конституционным наказание за превышение срока временного ввоза транспорта в Украину

КСУ признал конституционным наказание за превышение срока временного ввоза транспорта в Украину

Киев • УНН

 • 340393 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Первый сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 6 сентября признал конституционным наказание в виде штрафа или конфискации за превышение срока временного ввоза транспорта на таможенную территорию Украины более чем на тридцать суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Детали

Частью шестой статьи 481 Кодекса предусмотрено, что превышение срока временного ввоза транспорта личного и коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток влечет за собой штраф в размере 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию таких транспортных средств. Такая же санкция предусматривается за потерю этих транспортных средств, в том числе их разукомплектования.

Конституционный Суд Украины обращает внимание на то, что санкции части шестой статьи 481 положения Кодекса следует рассматривать в системной взаимосвязи с другими частями этой статьи.

Цитата

«Конституционный Суд Украины считает, что санкция части шестой статьи 481 Кодекса не противоречит требованию юридической определенности и обеспечивает законное вмешательство в право собственности лица в понимании практики толкования Европейским судом по правам человека статьи 1 Первого протокола к Конвенции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что законодатель определил справедливую меру административной ответственности, в результате чего суды могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, не возлагая на лицо индивидуального и чрезмерного бремени.

«Поэтому санкция части шестой статьи 481 Кодекса создает надлежащую нормативную основу для достижения „справедливого баланса“ между общим интересом и защитой права собственности и соответствует принципу верховенства права, в частности такому его требованию, как принцип пропорциональности», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оформление купли-продажи авто в "Дії" планируют разрешить до конца сентября - МВД

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы