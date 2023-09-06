КСУ признал конституционным наказание за превышение срока временного ввоза транспорта в Украину

Детали

Частью шестой статьи 481 Кодекса предусмотрено, что превышение срока временного ввоза транспорта личного и коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток влечет за собой штраф в размере 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию таких транспортных средств. Такая же санкция предусматривается за потерю этих транспортных средств, в том числе их разукомплектования.

Конституционный Суд Украины обращает внимание на то, что санкции части шестой статьи 481 положения Кодекса следует рассматривать в системной взаимосвязи с другими частями этой статьи.

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«Конституционный Суд Украины считает, что санкция части шестой статьи 481 Кодекса не противоречит требованию юридической определенности и обеспечивает законное вмешательство в право собственности лица в понимании практики толкования Европейским судом по правам человека статьи 1 Первого протокола к Конвенции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что законодатель определил справедливую меру административной ответственности, в результате чего суды могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, не возлагая на лицо индивидуального и чрезмерного бремени.

«Поэтому санкция части шестой статьи 481 Кодекса создает надлежащую нормативную основу для достижения „справедливого баланса“ между общим интересом и защитой права собственности и соответствует принципу верховенства права, в частности такому его требованию, как принцип пропорциональности», - отмечается в сообщении.

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