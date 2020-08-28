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КСУ признал частично неконституционным введенный в Украине карантин

Киев • УНН

 • 38674 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Конституционный Суд Украины признал частично неконституционным постановление Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

КСУ признал частично неконституционным введенный в Украине карантин

"Большая палата Конституционного Суда Украины 28 августа 2020 года приняла решение по делу по конституционному представлению Верховного Суда. Верховный Суд - обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения подпунктов 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаца шестого пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года № 392 (далее - Постановление № 392), пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного Постановлением № 392 (далее - Порядок), частей первой, третьей статьи 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 года № 294-ІХ с изменениями (далее - Закон № 294), абзаца девятого пункта 2 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"" от 13 апреля 2020 года № 553-ІХ (далее - Закон № 553)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решением Конституционного Суда Украины признаны не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения:

- частей первой, третьей статьи 29 Закона № 294;

- абзаца девятого пункта 2 раздела II "Заключительные положения" Закона № 553.

Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого Решения.

Суд также закрыл конституционное производство по делу в части, касающейся проверки на соответствие Конституции Украины оспариваемых положений Постановления № 392 и Порядка в связи с потерей их действия.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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