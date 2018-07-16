КСУ открыл производство относительно зарплаты прокуроров

“Нарушение определенных Законом Украины ”О прокуратуре“ гарантий независимости прокуроров побудило Совет прокуроров Украины обратиться к народному депутату Украины, члену Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности В. Карпунцову с просьбой содействовать определенным законом способом инициированию обращения в КСУ относительно несоответствия Конституции Украины упомянутых норм Бюджетного кодекса”, - говорится в сообщении.

Речь идет о неконституционности положения пункта 26 Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статьи 81 Закона Украины “О прокуратуре” применяются в порядке и размерах, установленных КМУ, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

С соответствующим представлением в КСУ обратились 50 народных депутатов Украины, уполномоченным представителем которых выступил народный депутат В. Карпунцов по инициативе Совета прокуроров Украины.

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Суть вопроса заключается в том, что ЗУ “О прокуратуре” в качестве гарантии независимости от незаконного влияния, давления или вмешательства в осуществление полномочий определен постоянный должностной оклад прокурора местной прокуратуры с 1 января 2017 года в размере 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Вместе с тем, Законом Украины “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реформы межбюджетных отношений” от 28 декабря 2014 года Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины были дополнены нормой, которая фактически остановила действие Закона Украины “О прокуратуре” в указанной части.

В результате должностные оклады прокуроров оказались значительно ниже (более чем в три раза) по сравнению с суммами, предусмотренными статьей 81 Закона Украины “О прокуратуре” (постановление Кабинета Министров Украины от 31 мая 2012 года № 505 "Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников органов прокуратуры" в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 года № 657).

Ранее УНН сообщал, что в КСУ проверят конституционность закона, который позволил Луценко стать генпрокурором.