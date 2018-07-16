КСУ відкрив провадження щодо зарплати прокурорів

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КИЇВ. 16 липня. УНН. 4 липня 2018 року колегія суддів КСУ відкрила конституційне провадження щодо неконституційності положень Бюджетного кодексу, у частині, яка передбачає нормування порядку і розмірів оплати праці, стосовно статті 81 Закону України “Про прокуратуру”, Кабінетом міністрів України. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.

“Порушення визначених Законом України „Про прокуратуру“ гарантій незалежності прокурорів спонукала Раду прокурорів України звернутися до народного депутата України, члена Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В. Карпунцова з проханням сприяти у визначений законом спосіб ініціюванню звернення до КСУ щодо невідповідності Конституції України згаданих норм Бюджетного кодексу”, — йдеться у повідомленні.

Мова йде про неконституційність положення пункту 26 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України “Про прокуратуру” застосовуються у порядку та розмірах, встановлених КМУ, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З відповідним поданням до КСУ звернулись 50 народних депутатів України, уповноваженим представником яких виступив народний депутат В. Карпунцов за ініціативи Ради прокурорів України.

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Суть питання полягає у тому, що ЗУ “Про прокуратуру” як гарантію незалежності від незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень визначено сталий посадовий оклад прокурора місцевої прокуратури з 1 січня 2017 року у розмірі 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Разом з цим, Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 року Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України було доповнено нормою, яка фактично зупинила дію Закону України “Про прокуратуру” у зазначеній частині.

У результаті посадові оклади прокурорів виявились значно нижчими (більше ніж утричі) у порівнянні з сумами, передбаченими статтею 81 Закону України “Про прокуратуру” (постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 505 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури” в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 657).

Раніше УНН повідомляв, що у КСУ перевірять на конституційність закон, що дозволив Луценку стати Генпрокурором.

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