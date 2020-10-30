КСУ: нужно не суд распускать, а вносить изменения в законодательство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Из решения Конституционного суда следует лишь одно: законодатель должен в кратчайшие сроки внести изменения в законодательство о законе о предотвращении коррупции, и в Уголовный кодекс. Об этом заявил судья-докладчик Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"С решением Конституционного суда следует лишь одно: законодатель должен в как можно более короткий срок, а для этого необходима максимум неделя, не распускать КСУ и создавать основания для развала государства, а внести изменения в законодательство о законе о предотвращении коррупции, и в Уголовный кодекс. Для этого нужно максимум полчаса времени, для того, кто разбирается в этой проблеме", - сказал Слиденко.
По его словам, решение КСУ не угрожает ни антикоррупционной политике, ни безвизу.
Напомним, ранее в КСУ объяснили, что не так со статьей Уголовного кодекса о лжи в декларациях.