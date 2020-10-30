КСУ: потрібно не суд розпускати, а вносити зміни у законодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Із рішення Конституційного суду випливає лише одне: законодавець повинен у найкоротший термін внести зміни до законодавства про закон про запобігання корупції, і в Кримінальний кодекс . Про це заявив суддя-доповідач Конституційного Суду України Ігор Сліденко на пресконференції, передає кореспондент УНН.
“Із рішення Конституційного суду випливає лише одне: законодавець повинен у як можна коротший термін, а для цього потрібен максимум тиждень, не розпускати КСУ і створювати підстави для розвалу держави, а внести зміни до законодавства про закон про запобігання корупції, і в Кримінальний кодекс. Для цього потрібно максимум півгодини часу, для того, хто розуміється на цій проблемі”, — сказав Сліденко.
З його слів, рішення КСУ не загрожує ні антикорупційній політиці, ані безвізу.
Нагадаємо, раніше у КСУ пояснили, що не так зі статтею Кримінального кодексу про брехню у деклараціях.