КСУ: потрібно не суд розпускати, а вносити зміни у законодавство

“Із рішення Конституційного суду випливає лише одне: законодавець повинен у як можна коротший термін, а для цього потрібен максимум тиждень, не розпускати КСУ і створювати підстави для розвалу держави, а внести зміни до законодавства про закон про запобігання корупції, і в Кримінальний кодекс. Для цього потрібно максимум півгодини часу, для того, хто розуміється на цій проблемі”, — сказав Сліденко.

З його слів, рішення КСУ не загрожує ні антикорупційній політиці, ані безвізу.

Нагадаємо, раніше у КСУ пояснили, що не так зі статтею Кримінального кодексу про брехню у деклараціях.