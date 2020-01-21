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КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о судоустройстве и статусе судей

Киев • УНН

 • 12570 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины закона Украины о судоустройстве и статусе судей в форме устного производства, передает корреспондент УНН.

КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о судоустройстве и статусе судей

Так, судья объявил, что исследования материалов на открытой части пленарного заседания Большой Палаты Конституционного суда завершено. Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Как сообщалось, 21 января КСУ продолжил рассмотрение дела о судоустройстве и статусе судей.

Напомним, КСУ объявил перерыв в рассмотрении дела о судоустройстве и статусе судей.

Отметим, субъект права на конституционное представление оспаривает отдельные положения Закона № 1402 в их взаимной связи с пунктами 4-7 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 193, в частности, определение состава Верховного Суда, а также отдельных процедурных вопросов, связанных с формированием нового состава Верховного Суда, отбором и деятельностью судей, формированием Высшим советом правосудия Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также заявитель оспаривает положения Закона № 1798, которыми нормированы отдельные вопросы увольнение членов Высшего совета правосудия, создание и объем полномочий Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, а также какими урегулирован вопрос дисциплинарного производства в отношении судей Верховного Суда, членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины закона Украины о судоустройстве и статусе судей.

Как сообщалось ранее, Верховный Суд просил Зеленского ветировать его законопроект относительно судебной реформы.

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