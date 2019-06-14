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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КСУ обнародовал решение относительно НКРЭКУ

Киев • УНН

 • 20578 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Конституционный суд Украины опубликовал в пятницу, 14 июня, решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Решение опубликовано на сайте суда, передает УНН.

КСУ обнародовал решение относительно НКРЭКУ

Так, суд признал не соответствующим Конституции ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Этим Решением Конституционный Суд Украины:

- признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) абзац пятый части третьей статьи 8 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" от 22 сентября 2016 № 1540-VIII;

- признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 1, пункт 2 части первой статьи 4, часть первую, абзацы первый, второй части второй статьи 5, абзацы второй, третий, четвертый, тридцать девятой, сороковой части третьей, часть шестую статьи 8 настоящего Закона.

В Решении КСУ констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, по функциональному назначению, сферой деятельности, полномочиями имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету Министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины .

Основной Закон Украины допускает образования органа государственной власти, который осуществлял бы государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, как центрального органа исполнительной власти. Такой орган может быть создан Кабинетом Министров Украины (пункт 91 статьи 116 Конституции Украины) с законодательным определением Верховной Радой Украины его организации и деятельности (пункт 12 части первой статьи 92 Конституции Украины).

КСУ в своих решениях неоднократно отмечал, что Верховная Рада Украины и Президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности в соответствии с частью второй статьи 19 Основного Закона Украины обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Президент Украины и Верховная Рада Украины должны действовать в пределах конституционных полномочий, в частности, участия в формировании только тех органов, которые предусмотрены Конституцией Украины.

КСУ пришел к выводу о том, что полномочия главы государства и единого органа законодательной власти в Украине по формированию конкурсной комиссии, как и право Президента Украины назначать членов Комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией Украины не предусмотрены. Указанные полномочия, закрепленные Законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и главы государства.

Вместе с тем, полномочия Кабинета Министров Украины, в отличие от полномочий Верховной Рады Украины и Президента Украины, могут определяться не только Конституцией Украины, но и законами Украины. При этом любое полномочия Кабинета Министров Украины или другого органа исполнительной власти не может определяться законом вопреки конституционным предписаниям.

Несмотря на то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет правовым последствием существенных пробелов в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, может сделать невозможным ее функционирования и выполнения ею задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, КСУ признал нужным отсрочить потерю сили соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Как сообщал УНН, в НКРЭКУ не поступала информация о признании неконституционным ее создания.

Украинские Национальные Новости

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