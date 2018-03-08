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Ксения Собчак попала в базу "Миротворца"

Ксения Собчак попала в базу "Миротворца"

Киев  •  УНН

 • 21014 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак 7 марта попала в базу сайта “Миротворец” за незаконное посещение аннексированного Крыма в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт.

Согласно сообщению, Собчак “сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, манипулирует общественно-значимой информацией с мото получения политических дивидендов, а в 2014 году оправдовувала российской оккупации АР Крым”.

Как доказательства обвинения, сайт приводит репортаж Собчак и российского журналиста Антона Красовского “Исконно няш” для сайта “Сноб.ru”.

Центр “Миротворец” является неправительственной организацией, занимающейся “исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка”.

Следует отметить, что 7-го мая 2016 на сайте Центра “Миротворец” был изложен список из 4680 журналистов, получавших аккредитацию во “властных структурах” ДНР, и рисковали жизнью пытаясь рассказать, что происходило по ту сторону. К фамилиям, именам и отчествам журналистов добавлялись телефонные номера и электронные адреса. Среди журналистов оказались представители мировых СМИ: AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Forbes. После публикации, около 30 журналистов, упомянутых в базе данных, а также депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, написали открытое письмо с требованием немедленно убрать конфиденциальную информацию журналистов из открытого доступа. По требованию группы журналистов, к которым присоединилась заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, прокуратура города открыла уголовное производство против коллектива Центра. Журналистка “Голоса Америки” Мирослава Гонгадзе (жена убитого в сентябре 2000 года Георгия Гонгадзе) дала понять, что Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке готовит по этому поводу заявление. Позже с осуждением публикации базы данных и с требованием наказания сотрудников Центра выступили представитель ЕС в Украине Ян Томбинский, уполномоченный ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович, МИД России, Госдеп США, омбудсмен Украины Валерия Лутковская и ряд международных журналистских организаций, таких как “Комитет Защиты Журналистов”.

Под давлением международных правовых организаций на сайте было опубликовано сообщение, что сайт закроется. При этом информация с него будет сохранена и по обещанию советника главы МВД Зоряна Шкиряка, будет выложена в открытый доступ на других сайтах.

Однако уже 19 мая 2016 сайт снова возобновил работу, а 20 мая на нем был опубликован обновленный список аккредитованных властями самопровозглашенной “ДНР” работников СМИ.

В этом контексте (пренебрежение к журналистской деятельности и широкая поддержка “деятельности” сайта со стороны украинских граждан) следует вспомнить, что 20 июля 2016 около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. По данным МВД следствие не имеет четких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как ранее сообщал УНН, журналист В.Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение. Апелляционный суд Киева 1 марта в 11:00 начал рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на приговор Юрию Крысину, приговоренному к 4 годам лишения свободы (условно) за причастность к убийству журналиста Вячеслава Еремея.

Следует отметить, 16 апреля 2015 днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову. МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы — Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 24 апреля 2018 года в подготовительном заседании по рассмотрению уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины в связи с занятостью судей в других заседаниях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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