КС Польши рассмотрит закон с запретом "бандеризма" после его вступления в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Конституционный суд Польши рассмотрит закон об Институте национальной памяти не раньше, чем через два месяца - уже после его вступления в силу. Об этом накануне сообщил вице-председатель КС страны Мариуш Мушиньский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
При этом он отметил, что стороны процесса должны письменно заявить свою позицию.
Закон об Институте национальной памяти вступит в силу 1 марта.
Как отмечается, 24 февраля дипломатические источники в израильском правительстве сообщили, что польские власти гарантировали неприменение закона об ИНП до того момента, когда вердикт по нему вынесет Конституционный суд Польши.
При этом пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копциньская заявила, что речь ни о каком "замораживании закона об Институте национальной памяти" не идет. По ее словам, польское законодательство не допускает таких мероприятий. Она добавила, что в случае возможных возбужденных следствий, приговоры, вероятно, будут выноситься после того, как Конституционный суд огласит свой вердикт.
Напомним, 6 февраля президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.