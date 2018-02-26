КС Польщі розгляне закон із забороною "бандеризму" після його вступу в силу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Конституційний суд Польщі розгляне закон про Інститут національної пам'яті не раніше, ніж через два місяці - вже після набрання ним чинності. Про це напередодні повідомив віце-голова КС країни Маріуш Мушинський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
При цьому він зазначив, що сторони процесу повинні письмово заявити свою позицію.
Закон про Інститут національної пам'яті вступить в силу 1 березня.
Як зазначається, 24 лютого дипломатичні джерела в ізраїльському уряді повідомили, що польська влада гарантувала незастосування закону про ІНП до того моменту, коли вердикт по ньому винесе Конституційний суд Польщі.
При цьому прес-секретар польського уряду Іоанна Копцінська заявила, що не йдеться ні про яке "заморожування закону про Інститут національної пам'яті". За її словами, польське законодавство не допускає таких заходів. Вона додала, що в разі можливих розпочатих слідств, вироки, ймовірно, будуть виноситися після того, як Конституційний суд оголосить свій вердикт.
Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі А.Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду.
Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.