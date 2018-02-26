КС Польщі розгляне закон із забороною "бандеризму" після його вступу в силу

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Конституційний суд Польщі розгляне закон про Інститут національної пам'яті не раніше, ніж через два місяці - вже після набрання ним чинності. Про це напередодні повідомив віце-голова КС країни Маріуш Мушинський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.