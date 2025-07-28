Кровавое нападение на церковь в Конго: появилась реакция украинского МИД
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей в ДРК в результате атаки террористической группировки, связанной с "Исламским государством". Киев решительно осуждает вспышку насилия против мирных конголезских граждан.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей в Демократической Республике Конго (ДРК) в результате атаки поддерживаемой "Исламским государством" террористической группировки. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Сибиги, Киев решительно осуждает вспышку насилия против мирных конголезских граждан, совершенного незаконными вооруженными группировками на востоке ДРК.
Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в этом ужасном нападении и солидарны с правительством и народом Демократической Республики Конго
Напомним
Накануне на востоке Конго во время ночной мессы в городе Команда боевики группировки ADF, связанной с "Исламским государством", атаковали церковь. Вооруженные автоматами и мачете, они убили по меньшей мере 38 человек.
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