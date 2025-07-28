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Кровавое нападение на церковь в Конго: появилась реакция украинского МИД

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей в ДРК в результате атаки террористической группировки, связанной с "Исламским государством". Киев решительно осуждает вспышку насилия против мирных конголезских граждан.

Кровавое нападение на церковь в Конго: появилась реакция украинского МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей в Демократической Республике Конго (ДРК) в результате атаки поддерживаемой "Исламским государством" террористической группировки. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Сибиги, Киев решительно осуждает вспышку насилия против мирных конголезских граждан, совершенного незаконными вооруженными группировками на востоке ДРК.

Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в этом ужасном нападении и солидарны с правительством и народом Демократической Республики Конго

- написал Сибига.

Напомним

Накануне на востоке Конго во время ночной мессы в городе Команда боевики группировки ADF, связанной с "Исламским государством", атаковали церковь. Вооруженные автоматами и мачете, они убили по меньшей мере 38 человек.

Руанда и Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне27.06.25, 23:49 • 4018 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Андрей Сибига
Демократическая Республика Конго
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