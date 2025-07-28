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Кривавий напад на церкву в Конго: з'явилась реакція українського МЗС

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття у зв'язку з загибеллю десятків людей у ДРК внаслідок атаки терористичного угруповання, пов'язаного з "Ісламською державою". Київ рішуче засуджує спалах насильства проти мирних конголезьких громадян.

Кривавий напад на церкву в Конго: з'явилась реакція українського МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття у зв'язку з загибеллю десятків людей у Демократичній Республіці Конго (ДРК) унаслідок атаки підтримуваного "Ісламською державою" терористичного угруповання. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Сибіги, Київ рішуче засуджує спалах насильства проти мирних конголезьких громадян, скоєного незаконними збройними угрупованнями на сході ДРК.

Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих у цьому жахливому нападі та солідарні з урядом і народом Демократичної Республіки Конго

- написав Сибіга.

Нагадаємо

Напередодні на сході Конго під час нічної меси в місті Команда бойовики угруповання ADF, пов’язаного з "Ісламською державою", атакували церкву. Озброєні автоматами та мачете, вони вбили щонайменше 38 людей.

Руанда і Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні27.06.25, 23:49 • 4018 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Андрій Сибіга
Демократична Республіка Конго
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