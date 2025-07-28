Кривавий напад на церкву в Конго: з'явилась реакція українського МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття у зв'язку з загибеллю десятків людей у Демократичній Республіці Конго (ДРК) унаслідок атаки підтримуваного "Ісламською державою" терористичного угруповання. Про це повідомляє УНН.

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За словами Сибіги, Київ рішуче засуджує спалах насильства проти мирних конголезьких громадян, скоєного незаконними збройними угрупованнями на сході ДРК.

Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих у цьому жахливому нападі та солідарні з урядом і народом Демократичної Республіки Конго - написав Сибіга.

Нагадаємо

Напередодні на сході Конго під час нічної меси в місті Команда бойовики угруповання ADF, пов’язаного з "Ісламською державою", атакували церкву. Озброєні автоматами та мачете, вони вбили щонайменше 38 людей.

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