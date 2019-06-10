Кризис в Молдове: два правительства, роспуск парламента и досрочные выборы

КИЕВ. 10 июня. УНН. В результате роспуска парламента, в Молдове на 6 сентября назначены досрочные выборы. После того, как 7 июня истек 90-дневный срок, отведенный на избрание нового правительства, договоренности были достигнуты на следующий день, 8 июня. После назначения членов Кабмина во главе с новым премьер-министром Майей Санду вопреки решениям КС о необходимости роспуска парламента, последовало отстранение президента Игоря Додона с должности. Конституционный Суд в итоге признал незаконными назначения премьер-министра, министров и спикера парламента. Кризис усугубился и, опубликованным демократами, компроматом на Додона, в котором тот рассказал о финансировании из Москвы, а также протестами и фактическим двоевластием. УНН разбирались, что происходит в Молдове и что думают об этом политики по обе стороны.

Судный день

В Молдове с понедельника функции президента вместо Игоря Додона, отстраненного от должности, назначен исполнять премьер-министр Павел Филип. Конституционный Суд принял соответствующее решение из-за того, что Додон отказался распускать парламент, который опоздал с назначением правительства. В понедельник Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

“Это разумный срок, чтобы все участники выборов успели подготовиться, а госорганы организовать досрочные выборы”, — сказал он.

Партия социалистов и блок ACUM в ходе экстренного заседания, которое состоялось 8 июня, на день позже, объявленного КС последнего дня, подписали меморандум о сотрудничестве. После этого президент Молдовы Игорь Додон назначил премьер-министром сопредседателя блока ACUM и лидера партии PAS Майю Санду, еще один лидер ACUM — Андрэй Нэстасе получил пост вице премьер-министра. По квоте социалистов спикером парламента была назначена Зинаида Гречаный.

В тот же день новый Кабинет принял присягу, вопреки решениям КС, а парламент проголосовал декларацию о “захваченном государстве”, намекая на лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Социалисты и блок ACUM утверждают, что демократы отказываются передать власть мирным путем. В Администрации президента, в свою очередь, сообщили, что собираются обжаловать решения КС в ЕСПЧ, а также направить обращение в Венецианскую комиссию.

Андрей Нэстасе в интервью УНН заявил, что его политическая сила не рассматривает вариант с досрочными выборами и это — попытки демократов узурпировать власть.

“Вы же понимаете, что двоевластие не может длиться долго. Если день-два власть не начнет передавать государственные институты, значит надо звать народ на площадь. Страна не может управляться де-факто двумя правительствами. Нужно иметь до вторника полную передачу власти. Если они упираются, значит тогда мы будем, возможно, просить международные санкции персональные, а внутри страны мы будем звать народ на протест, потому что это уже — узурпация”, — сказал Андрей Нэстасе в интервью УНН.



Демократы, в свою очередь, не признают правительство Санду и Нэстасе и в понедельник в Кишиневе по этому поводу прошел митинг их сторонников.

“Мы не позволим никому, не важно кто это: Нэстасе не Нэстасе, никаких погромов, агрессивных действий, никакого насилия. Мы это не позволим никому. Мы будем это предотвращать на корню. И если господин Нэстасе, пока еще депутат Нэстасе, утверждает, что он готовит какие-то действия — в правовом государстве за это надо отвечать. Если протесты — это демократическая акция, они должны быть мирными, без применения насилия. Это абсолютно демократический инструмент, все имеют право им воспользоваться. Конечно, мы это должны уважать. Если они считают, что у них достаточно людей, которые могли бы их поддержать, такое неконституционное псевдоправление — это их право за это сетовать”, — сказал вице президент Демократической партии Владимир Чеботарь в комментарии УНН.

Торги

Сложности о создании коалиции эксперты предсказывали сразу после того, как стали известны результаты выборов. За эти три месяца попытки договориться проходили между ACUM, социалистами и демократами. До последнего дня договориться между собой пробовали демократы и социалисты. После чего нынешний спикер парламента РМ Андриан Канду обнародовал документ с требованиями социалистов для создания коалиции. Одним из таких требований является предоставление Приднестровью особого статуса и федерализации Молдовы. Документ между политическими силами должен был быть подписан, по предложению Додона, в присутствии посла России в Молдове Олега Васнецова. Демократы не пошли на сближение с партией Додона из-за невыполнимых условий.

Детали о переговорах лидера демократов Влада Плахотнюка с Игорем Додоном, который был не в президентском амплуа, а представлял интересы социалистов, были опубликованы. Компромат с признанием Додона о получении социалистами финансирования из Москвы опубликовал канал Плахотнюка. Вместе с тем, социалисты договорились с ACUM уже на следующий день. Стоит отметить, что накануне, Молдову одновременно посетили высокие гости. Из Евросоюза в Кишинёв прилетел еврокомиссар Йоханнес Хан, который проводил активные встречи и с членами блока ACUM. В это же время молдавскую столицу посетил и вице премьер-министр России Дмитрий Козак, известный продвижением темы федерализации, как разрешения приднестровского конфликта. Последний — встречался с социалистами. После кулуарных дискуссий коалиция была сформирована. Наверное, так совпало.

“ACUM настолько неопытные и неграмотные в политических вопросах и это видно по всей их деятельности, что, понятное дело, что социалисты будут доминировать, понятное дело, что социалисты будут потихоньку-потихоньку заставлять пройтись по их программе, по их видению. Я не говорю о социальных программах. Они необходимы для Республики Молдова. Я говорю о другом. Социалисты свои опытом превзойдут и будут навязывать свои решения и, в конце концов. Достигнут своих целей, перед которыми Демократическая партия смогла устоять”, — считает Владимир Чеботарь.

“План Козака” — 2?

Вопрос федерализации Молдовы впервые стал серьезно обсуждаться, как раз в рамках “Плана Козака”, разработанного в 2003 году нынешним вице-премьер-министром РФ. Для Молдовы, размером чуть больше двух украинских областей, и имеющей на своей территории замороженный конфликт, российские войска и тлеющие сепаратистские настроения в Гагаузии — именно федерализация станет шагом к “захваченному государству”, а не политическая декларация, выражающая рефлексию по какому-то поводу.

“Мое мнение, что Украина должна быть очень заинтересована в том, чтобы не допустить такого правления. Почему? Потому что это коалиция с теми, кто хочет федерализации Республики Молдова. Эта коалиция хочет статуса Республики Молдова, который противоречит интересам Украины, в том числе интересам национальной безопасности Украины. И я думаю, что если украинские коллеги внимательно изучат то, что происходит в Кишиневе, им очень не понравится то, что здесь происходит. Я думаю, что Украина заинтересована в том, чтобы противостоять тому, что происходит и в Молдове. В Украине уже есть ситуация на Востоке, зачем еще одна ситуация еще и на Западе”, — сказал Чеботарь.

Впрочем, МИД Украины отреагировал на происходящее в соседней стране, называя вещи своими именами.

“Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны”, — сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

Для Украины особенно важно наблюдать за ситуацией в Молдове в преддверии парламентских выборов, после которых также последует непростой процесс формирование большинства, которое, при наихудших сценариях, может также попробовать протянуть “План Козака-2”. Уже для Украины.