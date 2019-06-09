Кризис в Молдове: блок ACUM дает два дня демократам на передачу власти
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Один из лидеров блока ACUM, который накануне был назначен вице-премьер-министром Молдовы, Андрей Нэстасе заявил, что Демократическая партия должна передать власть новому Кабмину в течение двух дней, иначе начнутся протесты. Об этом Андрей Нэстасе рассказал в интервью УНН.
“Времени нет. Вы же понимаете, что двоевластие не может длиться долго. Если день-два власть не начнет передавать государственные институты, значит надо звать народ на площадь. Страна не может управляться де-факто двумя правительствами”, — сказал Нэстасе.
Напомним, что Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филип объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о “захваченном государстве”.
Кроме того, сегодня, 9 июня, Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.
Полную версию интервью читайте вскоре на УНН.