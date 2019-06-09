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7 марта, 06:35 • 105864 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 134402 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143162 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 129378 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Кризис в Молдове: блок ACUM дает два дня демократам на передачу власти

Кризис в Молдове: блок ACUM дает два дня демократам на передачу власти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Один из лидеров блока ACUM, который накануне был назначен вице-премьер-министром Молдовы, Андрей Нэстасе заявил, что Демократическая партия должна передать власть новому Кабмину в течение двух дней, иначе начнутся протесты. Об этом Андрей Нэстасе рассказал в интервью УНН.

“Времени нет. Вы же понимаете, что двоевластие не может длиться долго. Если день-два власть не начнет передавать государственные институты, значит надо звать народ на площадь. Страна не может управляться де-факто двумя правительствами”, — сказал Нэстасе.

Напомним, что Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филип объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о “захваченном государстве”.

Кроме того, сегодня, 9 июня, Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.

Полную версию интервью читайте вскоре на УНН.

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