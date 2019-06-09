Криза в Молдові: блок ACUM дає два дні демократам на передачу влади

“Часу немає. Ви ж розумієте, що двовладдя не може тривати довго. Якщо день-два влада не почне передавати державні інститути, значить треба кликати народ на площу. Країна не може управлятися де-факто двома урядами”, — сказав Нестасе.

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, Виконуючий обов’язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори до парламенту відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про “захопленому державі”.

Крім того, сьогодні, 9 червня, Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.

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