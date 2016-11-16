Кризис беженцев в ФРГ постепенно уменьшается
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Германии постепенно уменьшается количество нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Согласно данным министерства внутренних дел ФРГ, по состоянию на конец октября 2016 количество таких заявлений составляло 547 000, что более чем на 32 000 меньше, чем в конце сентября.
В то же время, начиная с конца сентября 2016 количество заявлений, которые рассматриваются, превышает количество новых заявлений о предоставлении убежища, которые подают беженцы.
Отметим, что ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер назвал это "переломным моментом" в кризисе беженцев в Германии.
Как сообщал УНН, Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок на посту канцлера Германии .