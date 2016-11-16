Криза біженців у ФРН поступово зменшується
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Німеччині поступово зменшується кількість нерозглянутих заяв про надання притулку, передає УНН з посиланням на Reuters.
Згідно з даними міністерства внутрішніх справ ФРН, станом на кінець жовтня 2016 року кількість таких заяв становила 547 тисяч, що більш ніж на 32 тисячі менше, ніж наприкінці вересня.
У той же час, починаючи з кінця вересня 2016 року кількість заяв, які розглядаються, перевищує кількість нових заяв про надання притулку, які подають біженці.
Зазначимо, що раніше міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр назвав це “переломним моментом” у кризі біженців у Німеччині.
Як повідомляв УНН, Ангела Меркель буде балотуватися на четвертий термін на посаді канцлера Німеччини.