Кривонос рассказал, что просит у США украинская армия

"То, что мы просим о материально-технической помощи у американской стороны - это то, что или мы не можем закупить, или не можем произвести. Но за те 5 лет, которые прошли, военно-промышленный комплекс Украины получил значительно больше возможностей и много тех вещей военно-технического имущества, что мы просили у американцев в 2015-2016 году, наши предприятия уже производят. Поэтому мы просим сейчас более технологичное оборудование, пока мы не можем производить. Хотя очень много конструкторских бюро и предприятий работают над этим, и уже очень шикарные результаты ", - сказал Кривонос.

На вопрос об аспектах дальнейшей оборонной поддержки Вашингтона в сотрудничестве с Украиной, он отметил, что главными из них остаются материально-техническая и тренировочная помощь.

"У нас очень хорошие наработки, касающиеся предоставления материально-технической помощи, у нас активное сотрудничество по предоставлению тренировочной помощи, и те миссии, которые сейчас проводятся на территории Украины для сухопутных войск, и для сил специальных операций, и для морского компонента. Также в ближайшее время будут переговоры для других видов Вооруженных Сил по продлению и увеличение тренировочной миссии", - рассказал заместитель секретаря СНБО.

Напомним, во время рабочего визита в Вашингтоне заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос обсудит реформирование украинского военно-промышленного комплекса.