Кривонос розповів, що просить у США українська армія

"Те, що ми просимо про матеріально-технічну допомогу у американської сторони – це те, що або ми не можемо закупити, або не можемо виробити. Але за ті 5 років, які пройшли, військово-промисловий комплекс України набув значно більших можливостей і багато тих речей військово-технічного майна, яке ми просили у американців у 2015-2016 році, наші підприємства вже виробляють. Тому ми просимо зараз більш технологічне обладнання, яке поки що ми не можемо виробляти. Хоча дуже багато конструкторських бюро і підприємств працюють над цим, і вже є дуже шикарні результати", - сказав Кривонос.

На питання щодо аспектів подальшої оборонної підтримки Вашингтона у співпраці з Україною, він зазначив, що головними з них залишаються матеріально-технічна та тренувальна допомога.

"У нас дуже гарні напрацювання, що стосуються надання матеріально-технічної допомоги, у нас активна співпраця щодо надання тренувальної допомоги, і ті місії, які зараз проводяться на території України для сухопутних військ, і для сил спеціальних операцій, і для морського компонента. Також в найближчий час будуть перемовини для інших видів Збройних Сил щодо продовження і збільшення тренувальної місії", - розповів заступник секретаря РНБО.

Нагадаємо, під час робочого візиту у Вашингтоні заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос обговорить реформування українського військово-промислового комплексу.