Кривой Рог объявил день траура после смертельного ракетного удара 17 января

Сегодня Кривой Рог объявил день траура по жертвам ракетного удара, который произошел 17 января. Тогда в результате вражеской атаки погибли пять человек. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Также в ночь на 20 января враг совершил обстрел Днепропетровщины из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Под удары попали города Никополь, Марганец и Покровск, где было повреждено несколько объектов инфраструктуры, среди которых промышленное предприятие, гимназия и четыре многоэтажки. Также пострадала линия электропередач.

По предварительным данным, к счастью, жертв не было.

Напомним

17 января из-за вражеского удара по Кривому Рогу погибли люди и насчитывались раненые. Кроме того, было повреждено учебное заведение и жилую застройку города.

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до 4