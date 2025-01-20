Кривий Ріг оголосив день жалоби після смертельного ракетного удару 17 січня

Сьогодні Кривий Ріг оголосив день жалоби за жертвами ракетного удару, який стався 17 січня. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро осіб. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Також у ніч на 20 січня ворог здійснив обстріл Дніпропетровщини з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". Під удари потрапили міста Нікополь, Марганець і Покровськ, де було пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, серед яких промислове підприємство, гімназія та чотири багатоповерхівки. Також постраждала лінія електропередач.

За попередніми даними, на щастя, жертв не було.

Нагадаємо

17 січня через ворожий удар по Кривому Рогу загинули люди та налічувалися поранені. Крім того, було пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову міста.

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