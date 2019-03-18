Обидчица Свитолиной стала победительницей турнира в Индиан-Уэллс

Представительница Канады 18-летняя Бьянка Андрееску обыграла в трех сетах экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер - 6: 4, 3: 6, 6: 4.



Таким образом, канадка стала самой молодой победительницей "Премьер" за 20 лет - на этом же турнире тогда победила 17-летняя Серена Уильямс.



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Примечательно, что в начале года Андрееску занимала лишь место в топ-150 мирового рейтинга.



Напомним, что в полуфинале соревнований Андрееску победила нашу Элину Свитолину.