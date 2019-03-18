Обидчица Свитолиной стала победительницей турнира в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В рамках престижного теннисного турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе состоялся финальный поединок, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Представительница Канады 18-летняя Бьянка Андрееску обыграла в трех сетах экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер - 6: 4, 3: 6, 6: 4.
Таким образом, канадка стала самой молодой победительницей "Премьер" за 20 лет - на этом же турнире тогда победила 17-летняя Серена Уильямс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теннисистка Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Примечательно, что в начале года Андрееску занимала лишь место в топ-150 мирового рейтинга.
Напомним, что в полуфинале соревнований Андрееску победила нашу Элину Свитолину.