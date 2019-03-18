Кривдниця Світоліної стала переможницею турніру в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В рамках престижного тенісного турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі відбувся фінальний поєдинок, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
Представниця Канади 18-річна Бьянка Андреєску обіграла в трьох сетах екс-першу ракетку світу Анжелік Кербер – 6:4, 3:6, 6:4.
Таким чином, канадка стала наймолодшою переможницею "Прем'єрів" за 20 років - на цьому ж турнірі тоді перемогла 17-річна Серена Вільямс.
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Примітно, що на початку року Андреєску займала лише місце в топ-150 світового рейтингу.
Нагадаємо, що в півфіналі змагань Андреєску перемогла нашу Еліну Світоліну.