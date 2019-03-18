Обидчик "Динамо" по Лиге Европы потерпел седьмое поражение в АПЛ

Выезд к "Эвертону" после матча в Киеве с "Динамо" на неделе по умолчанию должен был стать для подопечных Маурицио Сарры непростым испытанием, однако начало встречи настраивал на оптимистический лад. "Синие" легко переигрывали оборону соперника и создавали моменты, которые так же легко теряли.

После перерыва "ириски", которые традиционно считаются едва ли не сильнейшей командой Англии за пределами ведущей группы, но этот сезон проводят на весьма посредственном уровне, здорово прибавили и буквально смяли гостей.

На 49-й минуте Калверт-Льюин нанес опасный удар из района 11-метровой отметки после подачи углового. Кэпа отбил непростой мяч в сторону, однако оттуда Ришарлисон с близкого расстояния головой вколотил снаряд под перекладину. Оборона "Челси" за 30-м номером "ирисок" не успела.

На 72-й минуте в ворота "Челси" был назначен пенальти, поскольку Алонсо в своей штрафной промахнулся по мячу и попал в ногу Ришарлисону. Кэпа потянул не самый сильный удар в угол в исполнении Сигурдссон, однако помешать 10-му номеру "ирисок" добить отскочивший мяч в сетку уже не сумел. Партнеры также не помогли своему голкиперу. Не реализовав преимущество в первом тайме, "Челси" дважды пропустил после перерыва и едет с "Гудисон Парк" ни с чем - 2:0.

Отметим, что в турнирной таблице "Челси" с 57 очками идут 6-ми, а "Эвертон" 11-й (40).

Напомним, что на прошлой неделе команда Сарре разгромила "Динамо" 5:0.