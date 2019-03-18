Кривдник "Динамо" по Лізі Європи зазнав сьомої поразки в АПЛ

Виїзд до “Евертону” після матчу в Києві з “Динамо” на тижні за замовчуванням повинен був стати для підопічних Мауріціо Сарри непростим випробуванням, однак початок зустрічі налаштовував на оптимістичний лад. “Сині” легко перегравали оборону суперника і створювали моменти, які так само легко втрачали.

Після перерви “іриски”, які традиційно вважаються чи не найсильнішою командою Англії за межами провідної групи, але цей сезон проводять на вельми посередньому рівні, здорово додали і буквально зім’яли гостей.

На 49-й хвилині Калверт-Льюін завдав найнебезпечніший удар з району 11-метрової позначки після подачі кутового. Кепа відбив непростий м’яч в сторону, однак звідти Рішарлісон з близької відстані головою вколотив снаряд під поперечину. Оборона “Челсі” за 30-м номером “ірисок” не встигла.

На 72-й хвилині у ворота “Челсі” був призначений пенальті, оскільки Алонсо в своєму штрафному промахнувся по м’ячу і потрапив в ногу Рішарлісону. Кепа потягнув не найсильніший удар в кут у виконанні Сігурдссона, однак перешкодити 10-му номеру “ірисок” добити м’яч, що відскочив у сітку вже не зумів. Партнери також не допомогли своєму голкіперу. Не реалізувавши перевагу в першому таймі, “Челсі” двічі пропустив після перерви і їде з “Гудісон Парк” ні з чим — 2:0.

Зазначимо, що у турнірній таблиці “Челсі” з 57 очками йдуть 6-ми, а “Евертон” 11-й (40).

Нагадаємо, що на минулому тижні команда Саррі розгромила “Динамо” 5:0.