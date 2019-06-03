Обидчик боксера Джошуа посвятил победу всем толстякам

По мнению мексиканского чемпиона, его выигрыш должен вдохновить всех “толстяков и аутсайдеров” мира.

“Поскольку ни один другой супертяжеловес не хотел принять этот бой, то почему я не должен был верить в себя? Эту победу я посвящаю всем толстякам, которые считаются аутсайдерами, и в кого не верит в силу их лишний вес”, — говорится в записи британца.

Стоит отметить, что после поражения нокаутом Джошуа имеет право на проведение боя-реванша, который должен состояться примерно в ноябре.

Как сообщал УНН, Руис нанес сенсационное поражение Джошуа, отправив его четыре раза в ринг в “Мэдисон-сквер-гарден”.