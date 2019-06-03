Обидчик боксера Джошуа посвятил победу всем толстякам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весовом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) рассказал кому посвятил свою победу над британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), информирует УНН со ссылкой на Twitter мексиканца.
По мнению мексиканского чемпиона, его выигрыш должен вдохновить всех “толстяков и аутсайдеров” мира.
“Поскольку ни один другой супертяжеловес не хотел принять этот бой, то почему я не должен был верить в себя? Эту победу я посвящаю всем толстякам, которые считаются аутсайдерами, и в кого не верит в силу их лишний вес”, — говорится в записи британца.
Стоит отметить, что после поражения нокаутом Джошуа имеет право на проведение боя-реванша, который должен состояться примерно в ноябре.
Как сообщал УНН, Руис нанес сенсационное поражение Джошуа, отправив его четыре раза в ринг в “Мэдисон-сквер-гарден”.