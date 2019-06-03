Кривдник боксера Джошуа присвятив перемогу усім товстунам

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Новоспечений чемпіон світу у суперважкому ваговому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО) розповів кому присвятив свою перемогу над британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), інформує УНН з посиланням на Twitter мексиканця.

На думку мексиканського чемпіона, його виграш має надихнути усіх “товстунів та аутсайдерів” світу.

“Оскільки жоден інший суперважкоатлет не хотів прийняти цей бій, то чому я не повинен був вірити в себе? Цю перемогу я присвячую всім товстунам, яких вважають аутсайдерами, і в кого ніхто не вірить через їх зайву вагу”, — сказано у записі британця.

Варто відзначити, що після поразки нокаутом Джошуа має право на проведення бою-реваншу, який має відбутися приблизно у листопаді.

Як повідомляв УНН, Руїс завдав сенсаційної поразки Джошуа, надіславши його чотири рази на ринг в “Медісон-сквер-гарден”.

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