Крымскотатарскому блогеру Мемедеминову продлили арест в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 7 мая продлил меру пресечения арестованному активисту и блогеру Нариману Мемедеминову до 15 июня, сообщает УНН со ссылкой на проект "Крим.Реалии".
Согласно сообщению, сторона защиты намерена обжаловать продление ареста Мемедеминову.
7 мая в Наримана Мемедеминова был день рождения - 36 лет.
Напомним, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова. Задержанному предъявлено обвинение по статье о "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет".
Прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями о незаконное лишение свободы или похищение человека и о нарушении неприкосновенности жилища Уголовного кодекса Украины.
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвала арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".