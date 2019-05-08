Крымскотатарскому блогеру Мемедеминову продлили арест в Крыму

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60682 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88637 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100811 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102794 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126157 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112463 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138341 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144745 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130196 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Крымскотатарскому блогеру Мемедеминову продлили арест в Крыму

Крымскотатарскому блогеру Мемедеминову продлили арест в Крыму

Киев  •  УНН

 • 7575 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 7 мая продлил меру пресечения арестованному активисту и блогеру Нариману Мемедеминову до 15 июня, сообщает УНН со ссылкой на проект "Крим.Реалии".

Согласно сообщению, сторона защиты намерена обжаловать продление ареста Мемедеминову.

7 мая в Наримана Мемедеминова был день рождения - 36 лет.

Напомним, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова. Задержанному предъявлено обвинение по статье о "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет".

Прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями о незаконное лишение свободы или похищение человека и о нарушении неприкосновенности жилища Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвала арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".

Украинские Национальные Новости

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