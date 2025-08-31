Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали

В водохранилищах естественного стока на территории оккупированного Крыма по состоянию на 30 августа было накоплено 86 млн кубометров воды. Об этом сообщили крымские Telegram-каналы, передает УНН.

В прошлые годы в конце августа цифры выглядели следующим образом:

В то же время, более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

По состоянию на сегодня ситуация с заполнением водохранилищ в Крыму выглядит следующим образом:

В Партизанском водохранилище запас воды на 3,5-4 месяца. С учетом динамики отбора там воды до декабря еще хватает. Будем надеяться, что пройдут еще дожди