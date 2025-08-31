Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали
Киев • УНН
На 30 августа водохранилища оккупированного Крыма накопили 86 млн кубометров воды. Более 70 населенных пунктов полуострова испытывают дефицит воды.
В водохранилищах естественного стока на территории оккупированного Крыма по состоянию на 30 августа было накоплено 86 млн кубометров воды. Об этом сообщили крымские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
В прошлые годы в конце августа цифры выглядели следующим образом:
- 2024 - 142 млн кубометров;
- 2023 - 178 млн кубометров;
- 2022, многоводный - 210 млн кубометров;
- 2021 - 132 млн кубометра;
- 2020, маловодный, - 77 млн кубометров.
В то же время, более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
По состоянию на сегодня ситуация с заполнением водохранилищ в Крыму выглядит следующим образом:
- Партизанское водохранилище заполнено на 22%;
- Симферопольское водохранилище заполнено на 50%;
- Аянское водохранилище заполнено на 40%.
В Партизанском водохранилище запас воды на 3,5-4 месяца. С учетом динамики отбора там воды до декабря еще хватает. Будем надеяться, что пройдут еще дожди
Мариуполь на грани водной катастрофы: Старокрымское водохранилище почти высохло15.08.2025, 13:37 • 4242 просмотра