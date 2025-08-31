$41.260.00
Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали

Киев • УНН

 • 220 просмотра

На 30 августа водохранилища оккупированного Крыма накопили 86 млн кубометров воды. Более 70 населенных пунктов полуострова испытывают дефицит воды.

Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали

В водохранилищах естественного стока на территории оккупированного Крыма по состоянию на 30 августа было накоплено 86 млн кубометров воды. Об этом сообщили крымские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

В прошлые годы в конце августа цифры выглядели следующим образом:

  • 2024 - 142 млн кубометров;
    • 2023 - 178 млн кубометров;
      • 2022, многоводный - 210 млн кубометров;
        • 2021 - 132 млн кубометра;
          • 2020, маловодный, - 77 млн кубометров.

            В то же время, более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

            По состоянию на сегодня ситуация с заполнением водохранилищ в Крыму выглядит следующим образом:

            • Партизанское водохранилище заполнено на 22%;
              • Симферопольское водохранилище заполнено на 50%;
                • Аянское водохранилище заполнено на 40%.

                  В Партизанском водохранилище запас воды на 3,5-4 месяца. С учетом динамики отбора там воды до декабря еще хватает. Будем надеяться, что пройдут еще дожди

                  - рассказали завкафедрой химических технологий водопользования Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

                  Мариуполь на грани водной катастрофы: Старокрымское водохранилище почти высохло15.08.2025, 13:37 • 4242 просмотра

                  Евгений Устименко

