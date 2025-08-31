Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі

У водосховищах природного стоку на території окупованого Криму станом на 30 серпня було накопичено 86 млн кубометрів води. Про це повідомили кримські Telegram-канали, передає УНН.

У минулі роки наприкінці серпня цифри виглядали наступним чином:

Водночас, понад 70 населених пунктів у Криму відчувають дефіцит води, заявив директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський.

Станом на сьогодні ситуація з заповненням водосховищ у Криму виглядає наступним чином:

У Партизанському водосховищі запас води на 3,5-4 місяці. З урахуванням динаміки відбору там води до грудня ще вистачає. Будемо сподіватися, що пройдуть ще дощі