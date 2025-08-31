Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі

$41.260.00
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
30 серпня, 23:45
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29
кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW
31 серпня, 03:29
Запоріжжя повністю відновило електропостачання після російської атаки 30 серпня
31 серпня, 04:05
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 
31 серпня, 04:31
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці
31 серпня, 04:55
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольоти
10:07
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 
30 серпня, 10:03
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

На 30 серпня водосховища окупованого Криму накопичили 86 млн кубометрів води. Понад 70 населених пунктів півострова відчувають дефіцит води.

Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі

У водосховищах природного стоку на території окупованого Криму станом на 30 серпня було накопичено 86 млн кубометрів води. Про це повідомили кримські Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

У минулі роки наприкінці серпня цифри виглядали наступним чином:

  • 2024 - 142 млн кубометрів;
    • 2023 - 178 млн кубометрів;
      • 2022, багатоводний - 210 млн кубометрів;
        • 2021 - 132 млн кубометрів;
          • 2020, маловодний, - 77 млн кубометрів.

            Водночас, понад 70 населених пунктів у Криму відчувають дефіцит води, заявив директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський.

            Станом на сьогодні ситуація з заповненням водосховищ у Криму виглядає наступним чином:

            • Партизанське водосховище заповнене на 22%;
              • Симферопольське водосховище заповнене на 50%;
                • Аянське водосховище заповнене на 40%.

                  У Партизанському водосховищі запас води на 3,5-4 місяці. З урахуванням динаміки відбору там води до грудня ще вистачає. Будемо сподіватися, що пройдуть ще дощі

                  - розповіли завкафедрою хімічних технологій водокористування Ілля Ніколенко та директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський.

                  Маріуполь на межі водної катастрофи: Старокримське водосховище майже висохло
15.08.25, 13:37

                  Євген Устименко

