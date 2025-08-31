Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі
Київ • УНН
На 30 серпня водосховища окупованого Криму накопичили 86 млн кубометрів води. Понад 70 населених пунктів півострова відчувають дефіцит води.
У водосховищах природного стоку на території окупованого Криму станом на 30 серпня було накопичено 86 млн кубометрів води. Про це повідомили кримські Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
У минулі роки наприкінці серпня цифри виглядали наступним чином:
- 2024 - 142 млн кубометрів;
- 2023 - 178 млн кубометрів;
- 2022, багатоводний - 210 млн кубометрів;
- 2021 - 132 млн кубометрів;
- 2020, маловодний, - 77 млн кубометрів.
Водночас, понад 70 населених пунктів у Криму відчувають дефіцит води, заявив директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський.
Станом на сьогодні ситуація з заповненням водосховищ у Криму виглядає наступним чином:
- Партизанське водосховище заповнене на 22%;
- Симферопольське водосховище заповнене на 50%;
- Аянське водосховище заповнене на 40%.
У Партизанському водосховищі запас води на 3,5-4 місяці. З урахуванням динаміки відбору там води до грудня ще вистачає. Будемо сподіватися, що пройдуть ще дощі
