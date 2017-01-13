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Крымские татары пока не планируют блокады Крыма для поддержки заключенных - Э.Джапарова

Крымские татары пока не планируют блокады Крыма для поддержки заключенных - Э.Джапарова

Киев • УНН

 • 7064 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Крымские татары и украинские активисты пока не планируют акций по блокированию Крыма в поддержку заключенных. Об этом первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова сказала в эфире "112 Украина" , передает УНН.

"Сейчас, насколько мне известно, такие меры не планируются. Впрочем, мы живем в мире, когда любые события могут возникать, мы не знаем, на что дальше пойдет Российская Федерация, их шаги будет, сейчас трудно прогнозировать ", - сказала Э.Джапарова, отвечая на вопрос, планируют ли крымские татары вместе с украинскими активистами блокировки полуострова в поддержку заключенных.

Как сообщал УНН, по словам адвоката Е.Курбединова, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"  могут обвинять в захвате власти в России .

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