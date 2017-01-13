Кримські татари наразі не планують блокади Криму для підтримки ув'язнених – Е.Джапарова

“Наразі, наскільки мені відомо, таких заходів не планується. Утім, ми живемо у світі, коли будь-які події можуть виникати, ми не знаємо, на що далі піде Російська Федерація, які їх кроки будуть, зараз важко прогнозувати”, — сказала Е.Джапарова, відповідаючи на питання, чи планують кримські татари разом з українськими активістами блокування півострова на підтримку ув’язнених.

Як повідомляв УНН, за словами адвоката Е.Курбедінова, засуджених у “справі Хізб ут-Тахрір” зможуть звинувачувати у захопленні влади в Росії.