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"Крымское золото" возвращается в Украину - Минкульт

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Коллекция «Скифского золота», которая была выставлена в музее в Нидерландах в то время, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, уже в ближайшее время вернется в Украину. Об этом сообщил в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает УНН.

"Крымское золото" возвращается в Украину - Минкульт

Цитата

«МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину», – отметил Ростислав Карандеев.

Детали

9 июня Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть «Скифское золото» Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Киева.

Судебные баталии вокруг сокровищ продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, которое удовлетворило все требования Украины.

Напомним

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Аллард Пирсон в Амстердаме.
Когда россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине, поэтому музеем Пирсона было принято решение хранить их в резерве до тех пор, пока дело не будет окончательно решено судом. 

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