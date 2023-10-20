"Крымское золото" возвращается в Украину - Минкульт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Коллекция «Скифского золота», которая была выставлена в музее в Нидерландах в то время, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, уже в ближайшее время вернется в Украину. Об этом сообщил в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает УНН.
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«МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину», – отметил Ростислав Карандеев.
Детали
9 июня Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть «Скифское золото» Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Киева.
Судебные баталии вокруг сокровищ продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, которое удовлетворило все требования Украины.
Напомним
Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Аллард Пирсон в Амстердаме.
Когда россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине, поэтому музеем Пирсона было принято решение хранить их в резерве до тех пор, пока дело не будет окончательно решено судом.
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