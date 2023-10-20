"Крымское золото" возвращается в Украину - Минкульт

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«МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину», – отметил Ростислав Карандеев.

Детали

9 июня Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть «Скифское золото» Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Киева.

Судебные баталии вокруг сокровищ продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, которое удовлетворило все требования Украины.

Напомним

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Аллард Пирсон в Амстердаме.

Когда россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине, поэтому музеем Пирсона было принято решение хранить их в резерве до тех пор, пока дело не будет окончательно решено судом.

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"Скифское золото" собираются хранить в киевском музее